Giữa đêm khuya, 2 thanh niên đạp ngã xe cô gái, kề dao vào cổ uy hiếp rồi cướp xe.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Minh (SN 1991, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Tâm (SN 1990, quê Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

2 kẻ cướp khi bị bắt giữ

Trước đó, 0h rạng sáng 29/9 Tâm và Minh thủ dao, đi trên xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân nhằm cướp tài sản. Thấy 2 cô gái đi trên 1 xe gắn máy hiệu Sonic nên chúng đeo bám theo sau.

Khi đến đoạn đường vắng, 2 đối tượng tiếp cận, tông vào rồi đạp ngã xe 2 cô gái. 2 đối tượng rút dao kề cổ, uy hiếp 2 nạn nhân rồi cướp xe cùng 1 điện thoại và 100 ngàn đồng, rồi tẩu thoát.

Tang vật Công an thu giữ

Khi tiếp nhận trình báo, đội 2 phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp cùng Công an quận Bình Tân điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Minh và Tâm là 2 kẻ gây án, nhưng chúng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Mới đây, khi phát hiện bộ đôi có mặt ở đường An Dương Vương, quận 6 nên tổ trinh sát phục kích, bắt giữ.

Cả 2 thừa nhận vụ cướp nói trên. Chúng khai, xe gắn máy cướp được đã bán lấy 17 triệu đồng, dùng để phê ma tuý và nướng sạch vào game bắn cá. Chúng còn khai thực hiện thêm 3 vụ trộm.

Từ khai báo của Minh, Tâm, Công an đã mời về làm việc với 4 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đã khởi tố Phạm Văn Nhã (SN 1991, ngụ quận Tân Phú), Lương Văn Sơn (SN 1985, ngụ quận 6) và đang làm rõ, xử lý 2 đối tượng khác.

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm đối tượng Hồ Minh Nhựt (SN 2003, quê Tiền Giang) cũng thuộc băng nhóm của Minh và Tâm. Được biết, Nhựt đang trốn nã của Công an quận 11 truy nã về hành vi “trộm cắp tài sản”.

