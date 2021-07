Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở TP.HCM, Nguyễn Minh Phụng đã thực hiện chiêu thức lừa đảo thông qua mạng xã hội.

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Minh Phụng (SN 1995, ngụ phường Tam Phú, TP Thủ Đức) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Minh Phụng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Mới đây, qua rà soát trên mạng xã hội, phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cụ thể, đối tượng đăng tải trên mạng xã hội các nội dung, như: cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 để làm giấy thông hành, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch với giá 600 ngàn đồng/tờ; đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vắc xin các loại (Pfizer 1.250.000đ/liều, AstraZeneca 1.080.000/liều); cung cấp các loại dược phẩm để chữa trị khi nhiễm Covid-19 và bán hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Nhiều người biết thông tin này đã liên hệ, chuyển tiền để mua hàng hóa lương thực, thực phẩm làm từ thiện xã hội, cung ứng cho các điểm cách ly, phong tỏa phòng chống dịch. Những người khác thì đăng ký ưu tiên chích vắc xin ngừa Covid-19, mua phôi giấy kết quả xét nghiệm để làm giấy thông hành, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch… Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc, chiếm đoạt khoản tiền trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện đối tượng lừa đảo là Nguyễn Minh Phụng. Ngày 27/7, đơn vị này phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức kiểm tra, tạm giữ Phụng để điều tra.

Công an cho hay, hành vi của Phụng đã tác động sai lệch về nhận thức của người dân trong việc tổ chức tiêm ngừa vắc xin, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng.

Một cán bộ công an lưu ý: “Người dân nên nghiêm túc chấp hành Chỉ thị 16 tăng cường của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành uỷ TP.HCM. Việc lưu thông ra đường phải tuỳ vào đối tượng được ưu tiên, nếu ai ra đường không lý do chính đáng, hoặc quá 18h hàng ngày sẽ bị xử phạt nghiêm. Còn việc tiêm ngừa vắc xin, chính quyền đang triển khai dần ở các địa bàn dân cư, nên mọi người yên tâm…".

Đồng thời, vị công an cũng nhấn mạnh, người dân không nên tin vào các thông tin dược phẩm chữa Covid-19 đang rao bán trên mạng, tránh bị lừa. Còn việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm vào các khu phong toả, cách ly thì UBMTTQ TP.HCM đang phối hợp cùng các đoàn thể, chính quyền các quận, huyện và TP Thủ Đức để có thể chuyển đến đến từng hộ gia đình, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Phước An