Sau khi nhận gần 2 tỷ đồng của 15 người ở Quảng Bình với hứa hẹn sẽ đưa đi du học tại Canada, đối tượng đã bỏ trốn và bị bắt tại TP Cần Thơ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình hôm nay (22/12) cho biết, vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân (SN 1980, nơi đăng ký HKTT ở phường Thuận Thành, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Hồ Xuân Ân.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 - 11/2019, Hồ Xuân Ân là Giám đốc Công ty TNHH du học du lịch Âu Mỹ Úc (chi nhánh tại TP HCM), hứa hẹn hướng dẫn làm thủ tục, đưa người đi du học tại Canada để nhận tiền.

Sau khi nhận của 15 người với số tiền từ 90-120 triệu đồng, chủ yếu ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, đối tượng đã bỏ trốn.

Nhận được trình báo của người dân, cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình đã vào cuộc làm rõ và ngày 2/7 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Xuân Ân về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đồng thời, ra quyết định truy nã bị can đối với Ân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Hồ Xuân Ân đang lẩn trốn tại khu vực nhà trọ thuộc Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nên đã tiến hành bắt giữ vào ngày 16/12.

Hiện đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Bình để phục vụ điều tra.

Hải Sâm