Mở rộng điều tra vụ án làm giả hàng trăm triệu lít xăng, Công an tiếp tục khám xét và bắt giam Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Long An khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

Công an khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An sáng 15/4. Ảnh: CAĐN

Việc khám xét diễn ra vào sáng cùng ngày tại trụ sở của công ty này ở số 10 Trà Quý Bình (phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An).

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu.

Việc bắt giữ và khám xét này liên quan đến đường dây làm giả hàng trăm triệu lít xăng do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Tại trụ sở Công ty Xăng dầu Long An, công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Lực lượng chức năng lấy lời khai lãnh đạo Công ty Xăng dầu Long An - Ảnh: CAĐN

Trước đó, công an đã đồng loạt kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu; khởi tố bị can, bắt tạm giam hàng chục đối tượng liên quan.

Đường dây làm giả xăng “khủng” trên bị công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá vào đầu tháng 2 vừa qua. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Xuân An