Một tổng giám đốc công ty nhiên liệu có trụ sở tại TP.HCM vừa bị công an bắt giam liên quan đến đường dây làm giả hàng trăm triệu lít xăng.

Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay (7/4) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Bình Phước khám xét 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.

Trụ sở Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TP.HCM - Ảnh: CAĐN

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Trần Huy Lập (SN 1960, ngụ TP.HCM) - Tổng Giám đốc công ty để điều tra về hành vi buôn lậu.

Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm có trụ sở tại số 60A đường Hoàng Quốc Việt (Quận 7, TP.HCM), đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào thán 6/2020 với vốn đầu tư 153 tỷ đồng do Trần Huy Lập làm Tổng giám đốc.

Theo cơ quan công an, việc bắt giữ và khám xét nơi ở, trụ sở công ty của đối tượng Trần Huy Lập là do liên quan đến đường dây làm giả hàng trăm triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Công an khám xét nhà của đối tượng Trần Huy Lập - Ảnh: CAĐN

Trước đó, cơ quan công an cũng bắt giữ vợ chồng chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Vân Trúc (trụ sở tại TP.HCM); khám xét hàng chục địa điểm kinh doanh xăng dầu liên quan đến đường dây này tại Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước.

Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây làm giả xăng quy mô lớn này.

Xuân An