Liên quan đến sai phạm về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đường 72m, nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa bị công an bắt giữ.

Sáng nay 5/10, trao đổi với VietNamNet, Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực quản lí đất đai ở xã Nghi Phong.

Cụ thể, 2 người bị bắt giữ gồm: ông Nguyễn Đình Hải (SN 1965), nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong giai đoạn trước 2020 trở về trước và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978) cán bộ địa chính xã này, để điều tra về sai phạm trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư.

"2 người bị bắt giữ liên quan đến sai phạm đất đai, khu tái định cư ở đường 72m" - Trung tá Dũng thông tin.

Cơ quan CSĐT Công an và Viện Kiểm sát huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Hải...

... cùng các hồ sơ liên quan đến đất đai. Ảnh: Hoàng Minh

Trước đó, năm 2020, liên quan đến sai phạm xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong bị kỷ luật với hình thức “cảnh cáo”. Ngoài ra, một số cán bộ liên quan cũng đã bị xử lí kỷ luật.

Nguồn tin riêng cho biết, 2 cán bộ xã Nghi Phong bị bắt giữ do lập khống hồ sơ về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, trong đó có một thửa đất 300m2. Tuyến đường 72m là đại lộ nối liền TP Vinh đi TX. Cửa Lò.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Quốc Huy