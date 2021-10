Ông Phan Ngọc An, Trưởng phòng giao dịch công ty tài chính F88 ở TP Bạc Liêu, bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam do liên quan vụ làm lây lan dịch bệnh.

Chiều 21/10, cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) khởi tố bị can, bắt giam ông Phạn Ngọc An (30 tuổi), Trưởng phòng giao dịch công ty cổ phần kinh doanh F88 (khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu) để điều tra hành vi “vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

Chi nhánh Công ty F88, nơi phát sinh ổ dịch ở TP Bạc Liêu. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Theo cơ quan công an, ông An đã có hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền; gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 25/8, Công an TP Bạc Liêu có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến ổ dịch lây lan từ nhân viên Công ty F88.

Đến ngày 27/8, Công an TP Bạc Liêu khám xét tại trụ sở chi nhánh và chỗ ở của những người có liên quan để thu giữ vật chứng, tài liệu. Chuỗi lây nhiễm này được xác định có 145 F0, 501 F1…

T.Chí