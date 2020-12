Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị cá nhân được Trường ĐH Đông Đô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 liên hệ với cơ quan An ninh điều tra để trình báo.