Giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hôm nay 4/10 cho biết thêm, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Thành là người cầm đầu, nghi phạm điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành tỏ ra hối hận và cho biết, đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thành khai về quá trình phạm tội, năm 2020, ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia. Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.

Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%”.

Theo ông “trùm” đường dây, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Vẫn theo lời khai của Thành, toàn bộ số tiền tiền thu lời được bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe. Điển hình, chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Thành cho biết, chưa học hết đại học cũng như không có chuyên môn về công nghệ thông tin. Ngoài ra, bản thân đã có vợ và con nhỏ, tuy nhiên họ không hề biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng” này.

“Ở nhà mình không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để mình theo dõi, điều hành” - Nguyễn Minh Thành kể.

Theo một số thông tin, trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes…

Dùng hàng nghìn tài khoản ví điện tử để giao dịch

Để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn, Thành còn thuê thêm Nguyễn Tuấn Nghĩa và các đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới, thanh toán khoản tiền “ăn-thua”.

Đến đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” đi vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi tên là “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB” để tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi dùng tiền thật để quy ra tiền ảo.

Tài liệu ban đầu cho thấy, có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”. Những đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Nhóm của Thành thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng tổ chức trong đường dây này đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.

Các đối tượng khai nhận, ban đầu, nhóm của Thành chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng đến thời điểm 3 tháng trước khi bị phát hiện, bắt giữ (từ tháng 6 - 8/2021), doanh thu từ game bài trong đường dây cờ bạc này tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án gồm: 13 xe ô tô hạng sang như Mercedes Benz AMG, Porsche…; hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng cùng nhiều máy tính, tài liệu, thiết bị, sim điện thoại mà các đối tượng sử dụng cho việc tổ chức đánh bạc qua mạng…

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong khoảng 1 tháng, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ với số lượng khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ và mời chuyên gia tham gia đấu tranh chuyên án.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 13 ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 7 nghi phạm trong đường dây đánh bạc lớn nhất miền Tây do Nguyễn Thị Thủy Liên, 55 tuổi, ở TP Long Xuyên, cầm đầu.