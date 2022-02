Ông Võ Thanh Long, tổng giám đốc của 2 công ty và một khu du lịch ở Hậu Giang đã lừa đảo của 816 người ở 39 tỉnh, thành chiếm đoạt hơn 159 tỷ đồng bằng hình thức đa cấp.

Nội dung trên được nêu trong cáo trạng của VKSND tỉnh Hậu Giang truy tố bị can Võ Thanh Long (39 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và 9 thuộc cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Thanh Long là Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng; Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt và khu du lịch sinh thái Phú Hữu, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2012, ông Long thành lập Công ty Kim Trung Hải với ngành, nghề kinh doanh xây dựng công trình dân dụng và thủy lợi, mua bán vật liệu xây dựng…

Đến năm 2015, ông Long đổi tên Công ty Kim Trung Hải thành Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, đồng thời chuyển sang kinh doanh ở lĩnh vực bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh. Quá trình làm ăn, Công ty Ước Mơ Việt thua lỗ.

Ông Võ Thanh Long bị cáo buộc đã lừa đảo của hơn 800 người với tiền hơn 159 tỷ đồng

Năm 2016, ông Long thành lập Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng. Đến đầu năm 2017, ông Long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của dự án khu du lịch sinh thái Phú Hữu (huyện Châu Thành) với giá 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện dự án. Cũng như không chuyển quyền sử dụng đất, tài sản sang Công ty Cao Thắng.

Các công trình, hạng mục tại khu du lịch này chưa được cấp giấy phép. Đặc biệt, khu du lịch Phú Hữu chưa được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hậu Giang cấp phép hoạt động nhưng ông Long và thuộc cấp đã lợi dụng dự án này để huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Thuộc cấp của ông Long đưa ra thông tin gian dối như khu du lịch Phú Hữu có diện tích 12ha, giá trị 700 tỷ đồng, thủ tục pháp lý hoàn thiện để kêu gọi hợp tác đầu tư. Nếu nhà đầu tư góp vốn 50 triệu đồng được chia lợi nhuận 2 triệu đồng/tháng (trong 12 tháng). Sang tháng 13, nhà đầu tư được hoàn vốn 51 triệu đồng.

Các gói 200-500 triệu đồng cũng có tỷ lệ lãi suất tương đương. Ngoài ra, Công ty bất động sản Cao Thắng của Long sẽ trích 20% trên tổng doanh thu hợp tác đầu tư để chia cho khách hàng…

145 người đã tin tưởng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, nộp tiền cho công ty của ông Long gần 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Long và thuộc cấp còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc thanh lý hợp đồng đầu tư vào dự án khu du lịch Phú Hữu; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng của Công ty Ước Mơ Việt chuyển sang mua cổ phần của Công ty Cao Thắng.

Để tạo sức ép buộc khách hàng phải chuyển sang mua cổ phần Công ty Cao Thắng, ông Long đưa ra thông tin Công ty Ước Mơ Việt sẽ ngưng hoạt động. Nếu khách hàng không thanh lý hợp đồng sẽ mất hết tiền đã đầu tư.

Đồng thời, hứa tặng thêm 10-30% giá trị tiền nếu khách hàng chuyển sang mua cổ phần công ty bất động sản. Ngoài ra, ông Long còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán cổ phần Công ty Cao Thắng, hợp đồng đại lý bán vé du lịch… để chiếm đoạt tổng cộng của 816 người ở 39 tỉnh, thành với tổng số tiền hơn 159 tỷ đồng.

Khu du lịch Phú Hữu hiện tại

“Bị can Võ Thành Long là người chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Long chịu trách nhiệm chính với số tiền hơn 159 tỷ đồng chiếm đoạt của 816 bị hại”, cáo trạng cáo buộc.

Theo cáo trạng, số tiền chiếm đoạt được bị can Long dùng để thanh toán nợ của Công ty Ước Mơ Việt, chi hoạt động Công ty Cao Thắng, trả lương nhân viên, tiêu xài cá nhân… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

H.Thanh - Ngọc Chúc