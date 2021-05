Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 10 thanh niên nam nữ đua xe náo loạn đường phố Hà Nội.

Ngày 21/5, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản và đua xe cổ vũ đua xe trái phép, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đội vừa bắt giữ 1 đoàn đua xe trái phép, đồng thời ra quyết định khởi tố 10 thanh niên nam nữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu ở độ tuổi từ 15 - 17 tuổi. Còn 4 đối tượng tham gia đua xe trái phép do chưa đến tuổi thành niên nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh trên.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, vào 23h ngày 6/4, Vương Quang Minh (SN 2003, ở quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29K1-931.24 cùng Phạm Hải Vũ (SN 2005, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe máy không BKS dẫn đầu 1 đoàn xe máy khoảng 7 chiếc có 10 trên xe đi lòng vòng các tuyến phố quận Hoàn Kiếm, mục đích tìm đoàn đua xe tham gia cùng.

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, thấy một đoàn xe chạy tốc độ cao từ phố Phan Chu Trinh hướng ra Nhà hát Lớn, đoàn xe của Minh đã nhập vào, chạy lạng lách đánh võng, nẹt pô gây nên cảnh tượng náo loạn dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Khi từ phố Trần Hưng Đạo rẽ về phố Trần Bình Trọng khoảng 100m các đối tượng bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón lõng bắt giữ được 6 đối tượng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt gọn cả ổ nhóm 10 đối tượng trên, trong đó có 2 người là nữ.

“Quá trình lấy lời khai, nhiều cháu cứ nghĩ đó là vi phạm giao thông, nhưng sau đó được lực lượng cảnh sát hình sự giải thích, tất cả hành vi này sẽ bị khởi tố, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng”- Trung tá Nguyễn Minh Quang nói.

Ông cũng khẳng định, thời gian tới, các trường hợp thanh thiếu niên, chạy xe máy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, các hành vi đó đều cấu thành tội phạm gây rối trật tự công cộng và sẽ bị bắt giữ xử lý nghiêm trước pháp luật.

