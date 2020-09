Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Kim Thư (SN 1987, kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 22/4/2020.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án và tài liệu, ngày 1/9, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Kim Thư (SN 1987, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán Trung tâm CDC TP Hà Nội) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các bị can trong vụ án và kết luận điều tra, đưa các bị can ra truy tố, xét xử.

Đoàn Bổng