Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Ngày 1/1, trao đổi với VietNamNet, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó GĐ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, liên quan đến bệnh nhân 1440.

“Cơ quan điều tra khởi tố vụ án trước để điều tra, sau đó sẽ củng cố hồ sơ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo”, đại tá Huỳnh Thanh Mộng thông tin.

Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít, Vĩnh Long) xuất cảnh trái phép sang Myanmar làm việc.

Gần đây, công ty ở Myanmar dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Thanh niên này lên mạng tìm người đưa về nước với giá 50 triệu đồng.

Sau đó, bệnh nhân 1440 lên xe sang Thái Lan, Campuchia. Khoảng 3h sáng 24/12, bệnh nhân 1440 và 5 người khác (trong đó có bệnh nhân 1451, 1452), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường biên giới ở huyện An Phú, An Giang.

Vào Việt Nam, nhóm người này được tài xế M.V.T. (30 tuổi) lái ô tô đưa về hướng Long An, TP.HCM.

Khi đến Long An, bệnh nhân 1440 lên xuống ô tô, bắt xe khách về Vĩnh Long. Về đến nhà, gia đình thấy bệnh nhân 1440 đi qua nhiều nước, thần sắc bất thường nên gọi nhờ một bác sĩ quen báo giúp với chính quyền địa phương.

Chiều 31/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan An ninh điều tra vừa bắt giữ một đối tượng nằm trong đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, có liên quan đến vụ bệnh nhân 1440.