Nhóm đối tượng khai nhận, làm giả giấy đi đường, giấy tiêm vắc xin bán cho người có nhu cầu với giá 1 - 2 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng, công an quận 1 và quận 8 triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả giấy đi đường, giấy tiêm vắc xin bán cho người có nhu cầu.

Công an đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Lâm Thạnh (SN 1991); Nguyễn Hải Tú (SN 1985, cùng ngụ tại quận Bình Thạnh), Bùi Minh Tân (SN 1993, ngụ tại quận 8), Lê Văn Thanh (SN 1993, ngụ tại quận 12) và Huỳnh Minh Trực (SN 1991, ngụ tại quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” và “sử dụng giấy tờ giả”.

Nhóm đối tượng làm giả giấy đi đường

Theo thông tin ban đầu, mới đây Công an quận 1 có sự tăng cường trinh sát hình sự của Phòng Cảnh sát hình sự tuần tra, kiểm soát tại các chốt và lưu động trên đường ở địa bàn đã phát hiện 1 trường hợp nghi vấn sử dụng giấy tờ giả. Người này xuất trình giấy tờ cá nhân và giấy đi đường mang tên Lâm Thạnh.

Công an thu giữ trong người Thạnh có thêm 20 giấy đi đường và qua giám định thấy đó là giấy được làm giả.

Thạnh khai, thông qua mạng xã hội có biết tài khoản Facebook Anh Thanh bán giấy đi đường với giá 1 triệu đồng/giấy nên đặt mua. Sau khi mua, chủ tài khoản Facebook trên là Nguyễn Hải Tú lại thuê Thạnh đi giao giấy đường cho người khác với tiền công 200 – 400 ngàn đồng/lần.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ thêm 4 đối tượng khác là Tú, Tân, Thanh và Trực. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 và nhiều thiết bị, máy móc in ấn, làm giả giấy tờ.

Phước An