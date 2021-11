Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trên mạng do Nguyễn Thanh Nhàn cầm đầu.

Ngày 29/11, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Phan Văn Ứng cho biết, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, lúc 16h30 phút ngày 26/11, các đơn nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức triệt phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Quốc Thái (SN 1989, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú TP Sóc Trăng); Từ Phi Hải (SN 1987; ngụ TP Sóc Trăng) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Công an tỉnh Sóc Trăng khám xét một địa điểm liên quan đường dây đánh bạc

Cụ thể, các đối tượng này tổ chức dưới hình thức đặt cược số lô, số đề (dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc) từ các đối tượng khác, sau đó tổng hợp chuyển đến nhà cái cấp trên tại TP Cần Thơ, TP.HCM, hoặc giữ lại một phần (tự thầu).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; tạm giữ trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD; 50 điện thoại, máy tính bàn, laptop và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám xét, bắt giữ Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980, ngụ TP Sóc Trăng) là người cầm đầu đường dây cờ bạc và 17 đối tượng khác cùng trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngọc Chúc