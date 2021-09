Phát hiện tiệm vàng bị mất nhiều nhẫn vàng, chủ tiệm đã trình báo công an và bất ngờ khi nghi can chính là nhân viên của mình.

Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hôm nay (17/9) đang tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài), đồng thời khám xét nơi ở của Nhung để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Lương Thị Nhung trộm hàng ngàn nhẫn vàng - Ảnh: Công an Bình Phước

Trước đó, vào ngày 16/9, chủ tiệm vàng K.H 1 (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) trình báo cơ quan công an về việc bị mất hàng ngàn nhẫn vàng, nghi có người lấy trộm, số nhẫn vàng bị mất khoảng hơn 2.300 chiếc.

Qua điều tra truy xét, công an xác định Lương Thị Nhung (nhân viên bán hàng của tiệm) là nghi can gây ra vụ trộm nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhung đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Khám xét tại nhà Nhung ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, công an phát hiện trên 50 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, 30 nhẫn vàng thật, hơn 2.000 giấy in tem vàng cùng hơn 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa hàng cầm đồ, tiệm vàng trong tỉnh Bình Phước.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9 vừa qua, Nhung đã nhiều lần trộm vàng tại quầy do mình quản lý, mỗi lần lấy từ 5 đến 8 chiếc nhẫn vàng 18K, sau đó nhờ người khác mang đi bán, cầm cố. Số tiền có được sau khi bán và cầm cố Nhung đưa cho chồng của mình giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Xuân An