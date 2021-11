Hàng loạt đường dây cho vay lãi cao bị công an triệt phá cho thấy các kiểu "tín dụng đen" hoạt động tinh vi, thủ đoạn đòi nợ như khủng bố tinh thần, thậm chí cả bắt giữ người.

Đòi nợ thuê bắt giữ luôn người vay

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê do Mai Văn Sự (SN 1977, trú tại Nam Từ Liêm) cầm đầu.

Sự tập hợp đàn em là các đối tượng không có công ăn việc làm về nuôi ăn, ở để nhận “hợp đồng” đòi nợ thuê và thay mặt chủ nợ đi giải quyết.

Ngày 16/10, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Mai Văn Sự, Lê Minh Đức (SN 1999), Cao Văn Lâm (SN 1997) và Phan Hữu Việt (SN 1995, cùng trú tại Hà Nội) vì hành vi “Giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản” tại căn nhà thuộc KĐT FLC Đại Mỗ. Đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, trú tại Hà Nội).

Mai Văn Sự (ảnh trái) và đồng bọn

Cơ quan chức năng xác định, thông qua các mối quan hệ xã hội, Chiến nhờ Sự đòi nợ Ngô Thị C. (trú tại Nam Từ Liêm) với số tiền vay nợ theo lời Chiến là hơn 5,1 tỷ đồng. Sự yêu cầu Chiến làm hợp đồng ủy quyền đi đòi nợ.

Từ ngày 13/10, Sự đến nhà và yêu cầu “con nợ” trả số tiền trên. Tuy nhiên, C. không thừa nhận số tiền 5,1 tỷ và nói chỉ nhận của Chiến 100 triệu đồng và 6 chỉ vàng.

Để đòi nợ, Mai Văn Sự chỉ đạo đàn em “ăn ở” tại cổng nhà người nợ tiền. Sự yêu cầu chủ nợ phải trả chi phí ăn uống đi lại cho cả nhóm đi đòi tiền. Sau khi đạt thoả thuận, đàn em của Sự đã chia thành 2 ca, ngày đêm “đóng quân” trước cửa nhà chị C., canh không cho đi đâu để gây sức ép.

Chưa dừng lại ở đó, Sự còn in tờ rơi với nội dung đe dọa, gây mất thanh danh, uy tín rồi dán lên nhà "con nợ" và nhiều nơi xung quanh để tăng sức ép. Trước sức ép quá lớn của nhóm đòi nợ thuê, chị C. phải trình báo công an vào cuộc.

Bắt cóc con nợ cũng là hình thức được nhiều đối tượng áp dụng. Đơn cử, trưa 7/7, Toà án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Gia Minh (31 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội) 9 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Hoàng Gia Minh đã cho anh N.D.T. (34 tuổi, trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay số tiền 300 triệu để giải quyết việc cá nhân.

Do nhiều lần đòi nợ nhưng anh T. chưa có tiền trả và có biểu hiện trốn tránh, Minh đã bàn bạc với đàn em đòi nợ. Sau khi gọi anh T. đến, nhóm của Minh đã bắt anh T. lên ô tô rồi đưa về một nghĩa trang ở Hải Phòng.

Tại đây, nhóm của Minh đã dùng chân, tay, tuýp nước đánh đập, ép anh T. phải gọi điện về để yêu cầu bà trả nợ thay. Trên đường về Hà Nội nhóm đối tượng bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ

Biến báo cho vay lãi qua mánh khóe đặt cọc thuê ô tô

Đầu tháng 10/2021, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây cho vay lãi suất cao với cách thức hoạt động vô cùng tinh vi, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp và cho thuê xe ô tô.

Cụ thể, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, trú huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) thành lập công ty TNHH dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Vượng, sau đó cho vợ là Nguyễn Thơ Xuân làm giám đốc với ngành, nghề kinh doanh là cho thuê xe ô tô, xe máy, xe điện tự lái, mua bán xe cũ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng minh những việc làm phi pháp của Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh Công an tỉnh Phú Thọ.

Dưới vỏ bọc trên, nhóm tội phạm này tổ chức các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự, rồi cưỡng đoạt tài sản; làm, sử dụng giấy tờ và đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi xảo quyệt.

Cụ thể, khi các đối tượng đến vay tiền, Tuấn không cho vay mà hướng dẫn người vay ký hợp đồng thuê xe theo hình thức đặt cọc. Số tiền đặt từ 1/2 đến 2/3 giá trị của xe và trả trước tiền thuê xe.

Sau đó cho người thuê xe tự do mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền. Trường hợp người thuê xe không có tiền đặt cọc, Tuấn sẽ cử đàn em đi theo để thu tiền đặt cọc khi những người này bán, cầm cố.

Hết thời hạn thuê xe, Tuấn dò theo định vị giấu trên xe rồi tự thu hồi hoặc báo công an, chỉ chỗ để xe đề nghị công an thu hồi trả cho Tuấn.

Đối với những người có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ việc sinh hoạt cá nhân, đến hẹn trả xe, các đối tượng tắt máy điện thoại, lấy lý do trì hoãn không gặp để chưa phải nhận lại xe.

Người thuê xe không thể trả được phải mang xe về nên bị phạt mất tiền đặt cọc và buộc phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh.

Cũng cho vay lãi suất cao nhưng vợ chồng Thái Bình Chinh (SN 1986) và Lưu Thị Thùy (SN 1986, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lại không thể hiện lãi suất trên mẫu giấy vay nợ.

Vợ chồng này thỏa thuận miệng với người vay về lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cứ đúng 1 tháng sẽ trả tiền lãi, nếu qua 1 ngày của tháng sau chưa trả tiền nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng.

Công an xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến nay cặp vợ chồng Chinh đã cho rất nhiều người vay tiền. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13/92021, công an đã bắt giữ Chinh. Khám nhà riêng, công an đã thu giữ gần 900 triệu đồng, 3 xe máy, và nhiều tài liệu liên quan.

Cho bốc họ thu lãi ngay, đòi nợ bằng khủng bố xịt sơn vào nhà

Một kiểu cho vay lãi cao khác được áp dụng nhiều, đó là cách thức cho bốc họ. Ngày 12/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực với mục đích đòi nợ gia đình chị N.T.N (trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Các đối tượng Nguyễn Trung Sơn (SN 1996), Văn Tuấn Châu (SN 1999) Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003), cùng trú Hà Nội) và Nguyễn Phương Trung (SN 1986, quê Bắc Giang) khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng (SN 1982, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an

Nhóm này được Dũng chỉ đạo đến nhà chị N. để đòi nợ. Tại Cơ quan công an, Dũng cho biết, từ cuối năm 2018 đã tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước. Với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).

Khi khách có nhu cầu về tiền sẽ gọi điện thoại cho Dũng. Dũng giao Quang đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện sẽ giao tiền cho vay.

Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng.

Nhị Tiến