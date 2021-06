"Đến giờ phút này anh em tôi mới cảm thấy nhẹ người. Chuyên án thành công, kẻ cầm đầu bị xử lý, không còn cơ hội vươn ra nhiều địa bàn”, thiếu tá Nguyễn Quang Đông nói.

Khoảng 1.500 tỷ đồng đã được luân chuyển trong đường dây đánh bạc trên Internet thông qua trang bong88..., phía sau nó là những hệ lụy khôn lường đối với xã hội. Để chặt đứt hệ lụy ấy, Công an quận Hà Đông đã tốn không ít mồ hôi, công sức trong suốt 200 ngày đêm.

Manh mối từ những kẻ “lấy đêm làm ngày”

Sáng 15/6, gần 20 tổ công tác gồm các đơn vị: Công an quận Hà Đông, Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan đến băng nhóm này trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỷ.

Kết quả khám xét đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ của băng nhóm trong chuyên án. “Để có được buổi sáng cất mẻ lưới thành công, anh em mất 2 tuần xây dựng kế hoạch. Và hơn cả, toàn bộ Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) đã ngày đêm lần theo dấu vết của đường dây cá độ này suốt một thời gian dài” - chỉ huy Đội CSHS Công an quận Hà Đông cho biết.

Nhóm đánh bạc qua mạng bị công an bắt giữ.

Đến thời điểm hiện tại, có 16 người đã bị Công an quận Hà Đông tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Trong số này có đầy đủ người vi phạm, hành vi, từ mua tài khoản cá độ cao cấp (Super Master) đến đại lý cấp 2 (Master), hơn 10 đại lý cấp dưới và cả những người “nướng” không dưới trăm triệu đồng/ngày vào những trận bóng đá.

Đánh án trên Internet, nhất là án liên quan đến cờ bạc, chưa bao giờ là công việc đơn giản. Đa số chứng cứ phạm tội là… “ảo”. Chưa kể sự đối phó, cảnh giác của các băng nhóm tổ chức đánh bạc cũng như “con bạc”, bởi chúng luôn ý thức được việc sẽ bị cơ quan công an phát hiện, đưa vào tầm ngắm.

Bùi Hữu Định (41 tuổi) là một “Super Master” của đường dây đỏ đen nghìn tỷ. Người đàn ông này từng học đại học chuyên ngành xây dựng rồi về thành lập công ty. Tuy nhiên, thu nhập chính những năm về sau này của Định lại đến từ… những trận bóng. Vốn mê xem bóng đá, có kiến thức, Định nhận thấy có thể làm giàu từ bóng đá, và đó là tiền đề để anh ta tìm hiểu, tiếp cận để mua được tài khoản của bong88.com rồi trở thành “Super Master”.

Sở hữu căn hộ cao cấp tại khu đô thị trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, tài sản của Định còn có chiếc Mercedes trị giá bạc tỷ mặc dù anh ta không có nghề nghiệp ổn định. Bóng đá và tổ chức cá độ đã giúp Định trở nên phong lưu. Nguồn tiền của Bùi Hữu Định chỉ được làm sáng tỏ khi anh ta tra tay vào khóa số 8 trong buổi sáng 15/6. Đặc biệt, để lần ra manh mối của “ông trùm” này là cả cuộc “cân não” nhiều ngày đêm đối với ban chuyên án.

“Bắt đầu từ việc đẩy mạnh, chuyên sâu biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, chúng tôi phát giác ngay trên địa bàn quận xuất hiện một số người có biểu hiện bất minh về kinh tế. Đó là những người chuyên lấy đêm làm ngày” - trinh sát Đội CSHS Công an quận Hà Đông nhớ lại. Số người bất minh đó khá đa dạng thành phần. Người bán cơm bình dân, kẻ không nghề nghiệp, thậm chí có cả những người có trình độ kỹ sư. Điểm chung của nhóm này là không bỏ sót trận bóng đá nào và thực hiện nhiều giao dịch, tương tác qua mạng xã hội. Cứ thế, các đầu mối, chân rết dần được khoanh vùng cùng với việc ban chuyên án âm thầm thu thập tài liệu, chứng cứ của chúng trong đường dây phạm tội.

Thận trọng, chắc chắn, không “rút dây động rừng”

Sẽ có câu hỏi đặt ra là, vì sao thời gian phát giác, bóc gỡ đường dây tội phạm lại kéo dài như vậy?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông chia sẻ: “Phương thức, thủ đoạn đối phó của băng nhóm này chỉ là một khó khăn khách quan. Chuyên án được hình thành trong bối cảnh toàn lực lượng của Công an quận thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ lớn: phòng chống dịch bệnh Covid-19; “chiến dịch” cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; bảo vệ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”.

Nhiều tiền mặt được công an phát hiện trong vụ án.

Đó là chưa kể sự thay đổi về quy luật hoạt động của băng nhóm trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc mỗi khi dịch bệnh Covid-19 cao trào hay lắng xuống. Khoảng tháng 3, tháng 4, đường dây này bỗng im ắng hẳn khi thấy lực lượng chức năng xử lý hàng loạt ổ nhóm đánh bạc trên địa bàn. Điều đó cho thấy, nhóm này tổ chức nghe ngóng động thái của lực lượng công an. Do đó, chỉ một sơ sẩy nhỏ là bao công sức mà ban chuyên án bỏ ra trong nhiều ngày đêm sẽ đổ ra sông ra biển”.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, không bỏ sót dấu vết tội phạm là quyết tâm mà ban chuyên án đặt ra. Đặc biệt chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội là phải bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm này để góp phần vừa giữ an ninh trật tự địa bàn, vừa ngăn chặn hệ lụy lây lan ra các địa phương bên ngoài Hà Nội.

Đúng như nhận định, khi mùa bóng đá rộ lên bởi các trận đấu của Euro 2020 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, thì cũng là lúc hoạt động của đường dây cờ bạc nghìn tỷ trở nên sôi động.

Đúng 8h30 ngày 15/6, trên cơ sở kế hoạch đánh án được vạch hết sức chi tiết, Công an quận Hà Đông tập trung lực lượng cùng Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) - triển khai các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của nhóm đánh bạc, đồng thời triệu tập, làm việc với 16 người.

Chiếc xe tiền tỷ của Bùi Hữu Định

Kết quả khám xét, cơ quan công an thu giữ 3,35 tỷ đồng ; 3 ôtô (nhãn hiệu Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato); hàng chục máy tính bảng, điện thoại, cùng nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, đồ vật, tài liệu mà nhóm này sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu các chúng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com (là trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ).

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88... này do Bùi Hữu Định (41 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp “Super Master”.

Sau đó Định chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp “Master” do Nguyễn Quang Minh (46 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng (34 tuổi, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) điều hành, quản lý để đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho người chơi chủ yếu tại địa bàn Hà Nội. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược, cơ quan công an bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1.500 tỷ đồng .

Theo chỉ huy Đội CSHS Công an quận Hà Đông, nhiều người trong đường dây tổ chức đánh bạc này có nhân thân xấu, hoạt động kinh doanh tài chính có biểu hiện cho vay lãi nặng… và lâu nay đã bị cơ quan công an đưa vào “tầm ngắm”. Chuyên án thành công chính là sự khẳng định của mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất, bài bản và hiệu quả giữa Công an TP Hà Nội với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an trên mặt trận giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, xã hội.

120 cảnh sát bắt điểm đánh bạc, ma túy của Phương ‘cối’ và Nghĩa ‘cọp’ Hơn 120 cảnh sát ập vào 3 tụ điểm đánh bạc, sử dụng ma túy do Phương "cối" và Nghĩa "cọp" cầm đầu, tổ chức ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo Zing