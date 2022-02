Được bạn tin tưởng đưa ô tô cho để sử dụng, người phụ nữ ở Hà Nội gây tai nạn rồi mang ô tô của bạn đi cầm cố...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1989, ở Hoàng Mai) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trang và anh B.H.P (SN 1982, ở Thanh Xuân) có mối quan hệ quen biết với nhau.

Tối 20/8/2018, anh P. dùng ô tô của mình để đưa đón Trang và một số người khác đi ăn tối. Hôm đó, anh P. đưa ô tô Mazda của mình cho nhóm của Trang sử dụng, đưa đón nhau về nhà.

Trưa hôm sau, Trang sử dụng xe của anh P. và để xảy ra va chạm giao thông với xe taxi của anh Hoàng Quốc Hùng và xe máy của anh Nguyễn Đình Điệp.

Trang và anh Hùng, Điệp thống nhất không trình báo công an sự việc trên mà tự mang xe đi sửa, hết bao nhiêu tiền, Trang sẽ chi trả.

Sau đó, Trang cùng bạn đến đón anh P. đi ăn uống. Gặp nhau, Trang xin lỗi anh P. rồi hứa đem ô tô của anh đi sửa vì Trang là người gây ra tai nạn. Anh P. đồng ý và đưa Trang giấy tờ xe.

Bị can mang xe của anh P. đến gara để sửa. Cuối tháng 9/2018, chủ gara gọi điện thông báo đã sửa xe xong, yêu cầu Trang đến lấy. Cùng lúc này, anh Hùng và Điệp liên tục gọi điện yêu cầu Trang bồi thường số tiền sửa xe là 17 triệu đồng.

Do không có tiền, ngày 2/10/2018, Trang cầm cố ô tô của anh P. cho anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, ở quận Hoàng Mai) để vay 100 triệu đồng.

Khi vay tiền, Trang nói dối đây là xe của chồng cô ta và hứa hẹn 1 tháng sau sẽ đến gặp anh Nam để trả tiền, lấy lại xe. Tuy nhiên sau đó Trang đã không thực hiện lời hứa.

Bị can dùng tiền cầm cố được trả cho gara ô tô 20 triệu đồng tiền sửa xe, trả cho anh Hùng và Điệp 17 triệu đồng tiền sửa xe taxi và xe máy… Số tiền còn lại, cô ta chi tiêu cá nhân hết.

Khi không có tiền để chuộc xe trả cho anh P., Trang bỏ trốn đến TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) sống. Tại đây, Trang liên tục thay đổi địa chỉ để tránh bị phát hiện.

Đến ngày 21/6/2021 Trang bị bắt theo lệnh truy nã. Do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang mang thai nên Công an Hà Nội áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trang.

Bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 BLHS, Trang sẽ phải đối mặt với mức án từ 12-20 năm tù.

Đôi tình nhân lừa bán khẩu trang, ra nhà nghỉ đếm tiền tỷ ở Hà Nội Sau màn lừa bán khẩu trang chiếm đoạt tiền tỷ, đôi nhân tình chở nhau ra nhà nghỉ đếm tiền và cùng tiêu hết số tiền trên.

T.Nhung