Trưa 5-1, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và tạm giữ Phạm Văn Hải cùng Ngô Văn Cường để điều tra liên quan tới 1 người đàn ông mặc áo grab tử vong trên địa bàn.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 30-12-2021, khi ông Phạm Văn Hải phát hiện 1 người mặc áo grab, điều khiển xe máy có hành vi trộm chó của nhà ông Ngô Văn Cường nên đã gọi điện báo gia chủ.

Qua kiểm tra, ông Cường phát hiện mất 1 con chó, con còn lại bị chết nên lên kế hoạch phục đánh nếu kẻ trộm chó quay lại.

Đến khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, phát hiện 1 người đi xe máy vào lấy con chó, ông Hải đưa gậy gỗ cho ông Cường rồi ra chốt cổng lối đi chung. Khi người này đến cổng, ông Cường dùng chân đá, dùng gậy đập vào đầu làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi như kết quả điều tra ban đầu. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đang xác minh danh tính nạn nhân và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

