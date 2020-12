Cơ quan điều tra đã xác minh 33 trường hợp CSGT, thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Nội có mặt trong các video clip mà nhóm bị cáo ghi lại. Tuy nhiên, những người này đều cho hay, không có việc nhận tiền người vi phạm giao thông để xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật. Hình ảnh các CSGT trong video clip đều là khi các cảnh sát này đang lập biên bản nộp phạt tại chỗ, video không có ngày tháng cụ thể, không có người vi phạm, do đó không xác định được đang xử lý trường hợp nào, không có căn cứ để xác định các CSGT trong video clip này nhận hối lộ. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý. Đối với những video clip liên quan những vụ việc xảy ra tại Vĩnh Phúc, Hải Dương, xác định không thuộc thẩm quyền xử lý nên Công an Hà Nội ra quyết định tách tài liệu, chuyển đơn vị có thẩm quyền giải quyết.