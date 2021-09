Xuất trình giấy đi đường không đúng quy định, khi được lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở công an làm việc thì ông Lĩnh lái xe bỏ chạy.

TAND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (14/9) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Cao Văn Lĩnh (SN 1971, trú phường 8, TP Vũng Tàu) về tội Chống người thi hành công vụ, theo khoản 1, Điều 330 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h50 ngày 17/8, tổ tuần tra lưu động phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND Phường 3, TP Vũng Tàu trên đường đi kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 thì phát hiện phát hiện xe ô tô bán tải BKS 72C-132.62, do ông Cao Văn Lĩnh đang điều khiển lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ Ngã Năm đến vòng xoay tượng đài Liệt Sỹ.

Tại đây, tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho ông Lĩnh dừng xe để kiểm tra; ông Lĩnh xuất trình một “Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” ký ngày 19/7 của Công ty CP Quốc Tế Hồng Lĩnh xác nhận, tuy nhiên không ghi ngày ra đường, không đúng thời gian ghi trong giấy.

Sau đó, ông Lĩnh được tổ tuần tra yêu cầu về trụ sở Công an phường 3 để làm việc. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực Ngã Năm, ông Lĩnh bất ngờ điều khiển xe ô tô rẽ theo hướng đường ngược lại với mục đích không về trụ sở Công an phường 3.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã đuổi theo và liên tục yêu cầu dừng xe, nhưng ông Lĩnh không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy.

Quá trình bị truy đuổi, ông Lĩnh đã đâm xe vào lực lượng tổ tuần tra khiến 2 người bị thương nhẹ.

Sau khi chạy về đến Công ty CP Xây dựng Dầu khí Hồng Lĩnh (phường 10, TP Vũng Tàu), ông Lĩnh mới chịu dừng xe và bị tổ tuần tra đuổi kịp.

Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu và lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản người có hành vi phạm tội quả tang và tạm giữ hình sự đối với ông Lĩnh về hành vi chống người thi hành công vụ, để xử lý theo quy định.

Tại tòa, bị cáo Lĩnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Cao Văn Lĩnh 1 năm tù về tội danh trên.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Quang Hưng

Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vừa triệu tập người đàn ông có hành vi chửi bới, xúc phạm lực lượng công an xã do bị xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.