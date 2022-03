Sau khi thuê các căn hộ chung cư, Nguyễn Quang Huy (ở Hà Nội) làm giả giấy tờ rồi đem bán và thế chấp, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Quang Huy (SN 1983, ở quận Thanh Xuân) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 10/2016- 4/2017, Huy thuê 5 căn hộ chung cư, với mục đích làm giả hồ sơ giấy tờ thể hiện Huy và người quen của anh ta sở hữu hợp pháp các căn hộ chung cư trên, rồi mang bán hoặc thế chấp lấy tiền tiêu xài.

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo đã làm giả giấy tờ bằng cách mua máy scan, máy in màu, máy in laser..., sau đó lấy thông tin từ những bản phô tô hợp đồng mua bán căn hộ chung cư do các chủ nhà cho thuê đưa lại rồi đánh máy lại bản hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo còn tự soạn thảo biên bản bàn giao căn hộ; phiếu thu tiền… rồi dùng máy scan, máy in màu, máy in laser để scan con dấu và chữ ký của chủ đầu tư hoặc ký giả chữ ký của chủ đầu tư và thay thế tên của mình vào phần chủ sở hữu căn hộ rồi ký vào nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sập bẫy

Theo cáo buộc, vào tháng 11/2016, Huy thuê căn hộ ở Tòa nhà Golden West với giá 12 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà, bị cáo được cho xem bản photo hợp đồng mua bán căn hộ.

Huy đã lấy thông tin trên hợp đồng này để làm giả bộ hồ sơ của căn hộ trên rồi đem thế chấp để vay ông Hoàng Kim Đ. (SN 1960, ở Hoàn Kiếm) 2 tỷ đồng. Bị cáo giao cho ông Đ. chìa khóa cửa, hẹn 2 tháng sau sẽ chuộc lại căn hộ.

Đến thời hạn cam kết, không thấy Huy trả nợ nên thông qua người quen, ông Đ. làm thủ tục sang tên căn hộ. Lúc này ông mới ngã ngửa vì toàn bộ giấy tờ đều là giả mạo.

Với cùng chiêu thức, vào ngày 25/1/2015, Huy thuê căn hộ ở tòa nhà Hei Tower với giá 8,5 triệu đồng/tháng.

Sau đó anh ta làm giả bộ hồ sơ căn hộ gồm hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đơn đề nghị xác nhận chủ sở hữu thể hiện Huy là chủ căn hộ trên.

Tháng 7/2016, bị cáo rao bán căn hộ trên cho ông Nguyễn Cảnh P. (SN 1967, ở quận Đống Đa) với giá 1,5 tỷ đồng.

Trước khi giao dịch, ông P. đã đưa hồ sơ căn hộ cho nhân viên phòng công chứng kiểm tra nhưng người này không phát hiện giấy tờ giả. Để chắc chắn, công chứng viên yêu cầu vợ chồng Huy phải có mặt khi ký kết hợp đồng.

Vào thời gian đó, vợ chồng Huy đang sống ly thân. Để tránh sự việc bị lộ, Huy nói dối vợ để vợ ký văn bản cam kết đây là tài sản riêng của anh ta.

Hoàn tất thủ tục, bị cáo ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trên với ông P. và nhận 1,5 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo mua lại căn hộ trên rồi bán lại cho ông Nguyễn Bảo Q. (SN 1970, ở quận Hoàn Kiếm), chiếm đoạt của ông này 1,5 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 3/2017, Huy tiếp tục thuê căn hộ ở Tòa nhà Diamond Flower với giá 33 triệu đồng/tháng. Lần này, do có quen biết với bà Nguyễn Thị Hiền Đ. (SN 1947, ở quận Tây Hồ) nên anh ta nảy sinh ý định lừa bà Đ. đứng tên chủ căn hộ rồi mang đi thế chấp.

Ngày 13/3/2017, Huy nói với bà Đ. rằng, anh họ của bị cáo đang ở nước ngoài, cần gấp 4 tỷ đồng, nhưng không về Việt Nam để bán nhà nên muốn nhờ người đứng tên chủ căn hộ rồi mang đi thế chấp.

Huy thỏa thuận với bà Đ. sau khi bà đồng ý đứng tên căn hộ, sẽ được trả tiền công 100 triệu đồng.

Sau khi bà Đ. đồng ý, Huy làm giả hồ sơ giấy tờ nhà mang tên bà rồi tiếp tục rao bán cho ông Nguyễn Cảnh P.

Ngày 16/3/2017, Huy, bà Đ. và ông P. đến văn phòng công chứng để giao dịch chuyển nhượng căn hộ trên. Xong việc, bà Đ. giao cho ông P. hồ sơ nhà và chìa khóa căn hộ. Ông P. đã đưa đủ 4 tỷ đồng.

Sau phi vụ trên, bà Đ. nhận từ Huy 100 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Huy đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là 16 tỷ đồng. Bị cáo chưa bồi thường gì cho người bị hại.

Năm 2019, Huy bị đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng khi đó bản án được hủy để điều tra bổ sung. Nội dung yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi của bà Nguyễn Thị Hiền Đ. và một số công chứng viên. Kết quả điều tra sau đó cho thấy, bà Đ. không đồng phạm với Huy và các công chứng viên không có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

8X kiếm hàng chục tỷ với chiêu lừa tráo sổ đỏ trong chớp mắt Chỉ trong chớp mắt, Vũ Quý Lãm tráo sổ đỏ giả lấy đi sổ đỏ thật của chủ đất, rồi chuyển nhượng mảnh đất, kiếm hàng chục tỷ đồng.

T.Nhung