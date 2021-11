Cán bộ ngân hàng ở Hà Nội đã lấy hơn 74 tỷ đồng trong kho ra tiêu. Đến ngày 14/3/2019, Ngân hàng An Bình mới phát hiện việc thiếu hụt tiền tại kho quỹ.

Hôm nay (26/11), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đình Đạt (SN 1983, nguyên Trưởng quỹ, Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, Chi nhánh Hà Nội, ngân hàng TMCP An Bình) ra xét xử tội "Tham ô tài sản".

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Phan Thanh Đăng (SN 1963, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Ngân hàng An Bình), Nguyễn Kiều Hưng (SN 1982, nguyên Trưởng phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, thuộc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình), Phạm Công Thủy (SN 1980, nguyên Thủ quỹ Ngân hàng An Bình, Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Các bị cáo tại tòa

Trước đó, vào tháng 3/2019, Công an quận Cầu Giấy nhận được đơn của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình tố giác bị cáo Đạt có hành vi chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của ngân hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2019- 14/3/2019, bị cáo Đăng giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã của kho tiền, nhưng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng An Bình lại giao chìa khóa kho tiền và mật mã cho bị cáo Đạt để mở, đóng cửa kho tiền.

Bị cáo Nguyễn Kiều Hương giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã kho tiền, hàng ngày đều thực hiện việc đóng mở khóa kho tiền theo quy định, nhưng vào cuối giờ giao dịch hàng ngày, bị cáo Đăng và Hương không kiểm tra số lượng tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ, sau đó đóng cửa kho tiền theo quy định.

Trần Đình Đạt đã lợi dụng sự sơ hở này của Đăng và Hương trong việc quản lý kho tiền, nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, chi nhánh Hà Nội, ngân hàng An Bình ra chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 1/3/2019, bị cáo Thủy, là thủ quỹ được giao nhiệm vụ cầm tờ trình séc của Ngân hàng An Bình đến Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội rút 20 tỷ đồng.

Sau khi rút tiền xong, trên đường đi về Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Thủy đã giao 18 tỷ đồng cho Đạt và Đạt đã chiếm đoạt số tiền này.

Cáo trạng xác định tổng số tiền mà bị cáo Đạt đã chiếm đoạt là hơn 74 tỷ đồng.

Đến ngày 14/3/2019, Ngân hàng An Bình mới phát hiện việc thiếu hụt tiền tại kho quỹ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.

Tại CQĐT, bị cáo Đạt khai, sau khi lấy được tiền của ngân hàng, ông ta cho người quen vay 30 tỷ đồng để làm dự án.

Bị cáo Đạt còn nhờ người quen chuyển hơn 43 tỷ đồng vào nhiều tài khoản khác nhau của các ngân hàng để chuyển cho người có tên Kelvin (quốc tịch Mỹ).

Hiện Ngân hàng An Bình đề nghị buộc bị cáo Đạt bồi thường hơn 74 tỷ đồng nhưng bị cáo chưa bồi thường gì cho phía ngân hàng.

Chiều nay, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đạt án tù chung thân. Các bị cáo Hương, Đăng: 30 tháng tù. Riêng bị cáo Thuỷ nhận 27 tháng tù.

Cáo trạng xác định, bị cáo Phan Thanh Đăng là PGĐ Ngân hàng An Bình, Chi nhánh Hà Nội, kiêm giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Kiều Hương là Trưởng phòng vận hành, kế toán trưởng, trực tiếp phụ trách bộ phận ngân quỹ. Theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, hàng ngày bị cáo Đăng và Hương phải có trách nhiệm cùng bị cáo Đạt quản lý kho quỹ, làm các công việc mở kho quỹ, quản lý, kiểm đếm số tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ, hàng ngày kiểm kê kho tiền vào cuối ngày làm việc. Tuy nhiên, bị cáo Đăng và Hương đã không thực hiện việc kiểm kê hàng hàng, dẫn đến việc bị cáo Đạt lợi dụng được toàn quyền quản lý kho tiền đã tự ý lấy tiền của Ngân hàng chiếm đoạt sử dụng. Sự việc diễn ra nhiều lần, trong một thời gian dài mà bị cáo Đăng và Hương không phát hiện được, dẫn đến hậu quả Ngân hàng An Bình bị mất, thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

T.Nhung