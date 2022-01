Cầm đầu đường dây đưa người Việt sang đảo JeJu, Hàn Quốc lao động trái phép là một ngườn đàn ông quốc tịch Hàn Quốc.

Hôm nay (7/1), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Kang Joon Ho (SN 1948, quốc tịch Hàn Quốc) 6 năm tù; Trịnh Bá Huy (SN 1986, ở Chương Mỹ) 36 tháng tù treo và Phạm Văn Sang (SN 1980, ở Hà Đông) 4 năm tù vì cùng tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Trước đó, ngày 1/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến 6 người trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội sử dụng visa du lịch trốn đi đảo JeJu, Hàn Quốc để lao động do Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an chuyển.

Các bị cáo tại tòa

6 người này xuất cảnh từ sân bay Nội Bài vào ngày 5/10/2019 bằng visa du lịch đi Hàn Quốc, bị từ chối nhập cảnh ở sân bay JeJu, Hàn Quốc và bị buộc quay về Việt Nam.

Tại Cơ quan công an, các trường hợp trên thừa nhận, ngày 5/10/2019 đã xuất cảnh đi JeJu, Hàn Quốc bằng visa du lịch để ở lại lao động trái phép.

Họ thừa nhận được Trịnh Bá Huy giới thiệu xuất cảnh đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức đi du lịch, sau đó trốn ở lại.

Qúa trình điều tra làm rõ, Trịnh Bá Huy có hành vi giúp sức cho Kang tổ chức cho 6 khách đi bằng hình thức du lịch để trốn ở lại lao động, thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng.

Trong khi đó, Phạm Văn Sang có hành vi giúp sức cho Kang tổ chức cho 12 khách đi đảo JeJu bằng hình thức du lịch để trốn ở lại lao động trái phép.

Theo lời khai của Huy, khoảng tháng 9/2019, khi bị cáo làm việc tại quán cà phê ở Vương Thừa Vũ, Hà Nội thì quen biết Sang và Kang Joon Ho.

Qúa trình trao đổi, Kang nói có nhu cầu tuyển người Việt nam sang đảo JeJu để làm lao động.

Người lao động không cần bằng cấp gì, đi bằng hình thức du lịch, sau đó sẽ có người bên Hàn Quốc đón đi làm việc.

Công việc cụ thể làm nông, trồng rau, hái quả... lương khoảng 30 triệu đồng/tháng, chi phí 5.000 USD/người, khi sang đến nơi, người thân ở nhà mới phải đóng 2.500 USD, còn lại sẽ trừ vào lương hàng tháng.

Kang nói, Huy biết người nào có nhu cầu đi lao động thì giới thiệu.

Sau đó Huy giới thiệu 6 người lao động đến gặp Sang và Kang. 6 lao động này đã đồng ý đi lao động theo hướng dẫn của Kang và đã nộp hộ chiếu cho Kang để làm thủ tục.

Huy thu mỗi trường hợp 17 triệu đồng, sau đó Kang đưa lại hộ chiếu cho khách, hướng dẫn khai một số thủ tục khi nhập cảnh Hàn Quốc và dặn khi sang JeJu sẽ có người đón, bố trí việc làm.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài, Công an cửa khẩu phát hiện và dừng xuất cảnh đối với một người trong đoàn. 5 người còn lại đến ngày 9/10/2019 bị nhập cảnh lại Việt Nam.

Pham Văn Sang khai, Kang và Sang cũng tổ chức cho 6 khách khác xuất cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi đảo JeJu cũng bằng hình thức du lịch, sau đó trốn ở lại để lao động trái phép.

