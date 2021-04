Chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank hơn 47 tỷ đồng để đi mua nhà rồi cho chính ngân hàng này thuê lại, nhưng ra tòa, bà cựu giám đốc vẫn một mực kêu oan.

Ngày 5/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (cựu giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Bến Thành - Agribank Bến Thành) bị TAND TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội “tham ô tài sản”, “nhận hối lộ”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Lê Văn Tính (Giám đốc công ty Kim Gia Thuận, Kim Gia Thảo) chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”.

Các đồng phạm khác của bị cáo Oanh cũng phải lãnh từ 3 năm án treo đến 26 năm tù.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Oanh và 4 bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau đó một bị cáo đã rút toàn bộ kháng cáo.

Trong khi đó, VKSND TP.HCM lại có kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Oanh từ chung thân lên tử hình. VKS cho rằng nhận định của tòa về hậu quả thiệt hại do Oanh cùng các đồng phạm gây ra trong tội tham ô phần lớn đã được khắc phục là không có căn cứ.

Theo điều tra, từ khi được bổ nhiệm làm Giám đốc năm 2008, Oanh đã câu kết với em rể là Trương Thế Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch- Kinh doanh Agribank Bến Thành) thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản Nhà nước.

Theo đó, Oanh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay tiền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt.

Theo điều tra, Oanh đã cho các hồ sơ “ảo” vay tổng cộng 26.600 chỉ vàng SJC (tương đương hơn 47 tỷ đồng) của Agribank Bến Thành. Sau đó, Oanh dùng số tiền này để mua nhà tại đường Trần Quang Khải, quận 1, TP.HCM, rồi dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/ tháng.

Đến hạn phải trả số vàng đã vay, bà Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Thanh và cấp dưới dùng công ty TNHH Liên Lục Địa cùng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay tiền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.

Tại cơ quan điều tra, Oanh khai đã sử dụng cá nhân hết số tiền chiếm đoạt của ngân hàng mà không chia cho bất cứ người nào. Đến thời điểm bị bắt, tổng số nợ gồm cả lãi và gốc mà Oanh nợ Agribank Bến Thành là hơn 34 tỉ đồng.

Ngoài ra, Oanh còn ký duyệt cho em rể vay 13 tỉ đồng mà không cần tài sản đảm bảo. Đến hạn trả nợ, Oanh ký tiếp các hồ sơ do Thanh lấy tên người khác vay tiền ngân hàng với mục đích đảo nợ. Tuy nhiên, do Trương Thế Thanh đã chết vì bệnh nên Viện KSND tối cao đã đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

Năm 2009, do không đủ điều kiện để vay vốn, thông qua người quen, Lê Văn Tính đã nhờ Oanh “giúp đỡ”. Oanh nhận lời nhưng đưa ra điều kiện sẽ cho Tính vay vàng nhưng Oanh sẽ lấy vàng, đưa lại tiền cho Tính. Mỗi lượng vàng có giá trị 21 triệu đồng nhưng Oanh chỉ đưa cho Tính 19 triệu đồng. Phần chênh lệch Oanh được hưởng.

Tổng cộng Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỉ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỷ đồng. Oanh chiếm hưởng 24 tỉ đồng. Hành vi này của Nguyễn Thị Hoàng Oanh bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Số tiền vay được, Tính không sử dụng đúng mục đích mà dùng phần lớn cho người khác vay lại với lãi cao, mua bán bất động sản dẫn đến mất khả năng trả nợ. Khi đến hạn trả nợ, Oanh lại chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục ký tiếp các hợp đồng mới để Tính có tiền trả khoản nợ cũ.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh liên tục khẳng định mình vô tội, bị cáo cho rằng bị cáo không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Agribank như cáo trạng và bản án quy kết.

