Theo cáo trạng, từ năm 2012- 2016, ông Vũ Huy Hoàng chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) cùng ông Phan Chí Dũng có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Tổng Công ty cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) dùng quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Pearl, để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, ông Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt, mà chỉ đạo thoái toàn bộ vốn góp (chuyển nhượng vốn) của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước sang tư nhân trái pháp luật. Hành vi của ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Phan Chí Dũng bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho ông Vũ Huy Hoàng. Hành vi của ông Dũng, bà Thoa đã vi phạm quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng. Do bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã đối với bà Thoa. Khi nào bắt được, cơ quan công an xem xét, xử lý sau.