Do vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và một bị cáo bị mắc Covid-19, luật sư đã đề nghị hoãn tuy nhiên HĐXX quyết định vẫn tiếp tục phiên toà.

Dù các bị cáo được đưa tới tòa từ lúc hơn 6h sáng nhưng tới gần 9h phiên tòa mới được bắt đầu.

Trong phần làm thủ tục, ông Tất Thành Cang bình tĩnh khai về lý lịch của mình. Ông Cang sinh năm 1971, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Tất Thành Cang

Tới ngày 16/12/2020, ông Tất Thành Cang bị CQCSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC).

Bị cáo Tề Trí Dũng

Trong phần làm thủ tục, bị cáo Lương Trí Cường (nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty IPC) có đơn xin xét xử vắng mặt do bị nhiễm Covid-19. Ngoài ra, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Vì vậy, một số luật sư đã đề nghị hoãn phiên tòa.

VKS cho rằng, việc vắng mặt bị cáo Lương Trí Cường không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng vẫn tiếp tục phiên toà, trong quá trình xét xử nếu thấy cần phải lấy lời khai thì tòa sẽ tiếp tục triệu tập những người có liên quan tới tòa.

Các bị cáo tại tòa

Vì vậy, HĐXX đã bác đề nghị hoãn tòa của các luật sư và tiếp tục phiên xét xử.

Theo cáo trạng mà VKS công bố, ông Tất Thành Cang đã có bút phê đồng ý phát hành 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho cho Công ty Nguyễn Kim, bỏ qua đấu giá giá trị cổ phần. Bút phê này của ông Cang đã khiến Sadeco thất thoát 1.103 tỷ đồng.

Ông Tề Chí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên HĐQT sử dụng cá nhân trái quy định. Cá nhân ông Dũng chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng. Ông cũng bị xét xử về tội tham ô tài sản.

Bà Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco) đã thực hiện chỉ đạo của ông Tề Trí Dũng, ký các tờ trình, báo cáo đề xuất lên Hội đồng thành viên Công ty IPC và Hội đồng quản trị Công ty Sadeco về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Nguyễn Kim và biểu quyết đồng ý thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim mà không đấu giá công khai, không tổ chức thẩm định giá.

Ngoài ra, bà Phúc còn ký 2 hợp đồng du lịch với Công ty Du lịch Bến Thành và ký đề xuất chi tiền và nhận tiền từ nguồn thù lao khen thưởng rồi chuyển lại cho Tề Trí Dũng và các thành viên HĐQT, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền nhà nước. Các bị can liên quan số tiền tham ô trong vụ án là 4,7 tỷ đồng.

Thanh Phương-Thanh Tùng