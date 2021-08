Lời qua tiếng lại, Nguyễn Văn Cường nói: “... Con tao đang cấp cứu trong khoa này, mày biết tao là ai không?”, đồng thời đấm nhân viên y tế ở chốt kiểm dịch.

TAND huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (SN 1983, ở huyện Đoan Hùng) mức án 7 tháng tù vì tội Chống người thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện chỉ đạo về phòng chống dịch Covid19, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã ban hành các quyết định về việc hạn chế lượng người nhà bệnh nhân theo tình hình dịch bệnh Covid19.

Theo đó, mỗi người bệnh chỉ được phép 1 người nhà chăm sóc (mặc áo người nhà, đeo thẻ khi điều trị nội trú...)

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cường

Tối ngày 25/6, chị Phạm Thị Hồng Q. (vợ cũ của bị cáo Cường) đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng khám và nhập viện điều trị. Chị Q. được cấp 1 thẻ thăm nuôi người bệnh.

Khi biết tin con nhập viện, Cường đến ngay Trung tâm Y tế huyện. Tại chốt kiểm soát y tế, bị cáo khai báo và đo thân nhiệt rồi đi vào khu vực điều trị thì gặp anh Trần Đình Huấn, là nhân viên bảo vệ. Anh Huấn hỏi bị cáo: “Thẻ của anh đâu?”.

Vì Cường không có thẻ thăm nuôi bệnh nhân nên bị anh Huấn ngăn cản, không cho vào khu điều trị. Cường đã gạt tay, đẩy anh Huấn ra để đi tiếp.

Nghe Cường trình bày, con gái anh ta đang trong phòng điều trị, chưa có người chăm sóc, anh Huấn đưa bị cáo lên phòng bệnh. Thấy cháu C. ở trong phòng bệnh, có mẹ chăm sóc, anh Huấn mời Cường ra ngoài.

Đến chiều ngày 29/6, khi được vợ cũ đưa thẻ thăm nuôi, Cường đến Trung tâm y tế huyện thăm con. Tối hôm sau, bị cáo mang thẻ thăm nuôi bệnh nhân ra chốt kiểm soát đưa cho vợ cũ.

Sau đó, anh ta đi đến vị trí gác chắn, định đi theo chị Q. vào khu điều trị thì bị anh Bùi Hồng Nam (Tổ trưởng Tổ đón tiếp, sàng lọc, phân luồng người bệnh) ngăn lại, không cho đi qua.

Lời qua tiếng lại, Cường nói: “... Con tao đang cấp cứu trong khoa này, mày biết tao là ai không?”, đồng thời đấm 2 phát vào mặt anh Nam.

Lúc này, một số bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng chạy ra, cùng bảo vệ can ngăn nên Cường không tấn công anh Nam, nhưng tiếp tục thách thức, chửi bới.

Sự việc sau đó, được báo cho Công an thị trấn Đoan Hùng. Sau khi lập biên bản, thu thập lời khai, Công an thị trấn Đoan Hùng đã chuyển tin báo và tài liệu kèm theo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng để giải quyết theo thẩm quyền.

Bị truy tố tội Chống người thi hành công vụ, tại tòa, trong lời nói sau cùng của mình, Cường trình bày: “Việc bị cáo làm là sai trước pháp luật, bị cáo rất hối hận, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do lúc đó lo lắng cho con gái đang bị bệnh nên bị cáo mất bình tĩnh...”

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của Cường khiến dư luận bất bình. Bản thân bị cáo từng bị kết án 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tuy đã được xoá án tích.

Hơn nữa, bị cáo còn chống đối, tấn công chính nhân viên y tế tại Trung tâm y tế mà con gái của bị cáo đang điều trị, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, cả nước đang chung sức, đồng lòng ngăn chặn phòng chống dịch.

Vì vậy, cần thiết phải xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù, cách ly khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo ý thức chấp hành pháp luật và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

T.Nhung