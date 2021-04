Xoan lập tài khoản zalo, lấy ảnh em vợ của nạn nhân làm hình đại diện. Đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt 18 triệu đồng.

Sáng nay (10/4), Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Thị Xoan (SN 1989, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/1, anh Dương Trọng Phong (31 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) đến công an trình báo việc bị kẻ gian sử dụng tài khoản Zalo, lấy ảnh em vợ để lừa đảo chiếm đoạt 18 triệu đồng.

Công an vào cuộc điều tra và xác định Trương Thị Xoan là đối tượng gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, Xoan đang lẩn trốn tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Xoan

Tại cơ quan điều tra, Xoan khai nhận, ngày 17/1, Xoan lập tài khoản Zalo lấy tên “Nguyễn Thị Hà My” và để hình ảnh đại diện em gái của vợ anh Phong. Hiện em gái đang làm việc tại Nhật Bản và kết bạn với tài khoản Zalo của anh Phong.

Đối tượng Xoan tại cơ quan điều tra

Sau đó, Xoan đã nhắn tin mượn tiền anh Phong với lý lo trả nợ cho bạn. Vì tin tưởng “em gái”, anh Phong đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 18 triệu đồng tới hai tài khoản ngân hàng khác nhau.

Sau khi nhận được số tiền trên, Xoan xóa tài khoản, chặn liên lạc với anh Phong và dùng tiền tiêu xài cá nhân.

Xoan khai nhận thêm, từ năm ngoái đến đầu năm nay, Xoan dùng mạng Zalo bằng hình thức giới thiệu xuất khẩu lao động đã lừa đảo và chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1970, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Tiếp đó, với thủ đoạn mai mối tìm chồng, đối tượng Xoan đã lừa đảo chiếm đoạt 28 triệu đồng của chị Trần Thị Lan (SN 1975, trú tỉnh Tiền Giang).

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Thiện Lương