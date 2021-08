Sau một ngày không thấy ông H. ở nhà, người thân đi tìm thì phát hiện ông này đã tử vong bên bờ suối của xã Hồng Hạ (huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế).

Thông tin với PV trưa nay, lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện A Lưới điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Khu vực khe suối nơi ông H. bị sát hại.

Nạn nhân là ông H.V.H. (SN 1958, trú xã Hồng Hạ, huyện A Lưới).

Nghi phạm là bà S. (SN 1970, cùng trú xã Hồng Hạ). Bà S. đã bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ông H.V.H và bà S. có tình cảm với nhau sau khi cả hai bên mất đi người bạn đời. Khoảng 3h ngày 21/8, ông H. và bà S. hẹn nhau ra bờ suối của xã Hồng Hạ để nói chuyện.Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, bà S. dùng hung khí sát hại ông H., sau đó, rời khỏi hiện trường.

Sau gần một ngày không thấy ông H. về nhà, người thân nạn nhân tổ chức tìm kiếm và đến sáng 22/8 thì phát hiện nạn nhân nằm bên bờ suối trong tình trạng đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

