Chủ nhà nhờ hệ thống camera đã phát hiện người phụ nữ giúp việc đã trộm vàng tại cửa hàng và tư gia.

Ngày 26/4, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1970; trú tại Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa là nhân viên giúp việc cho nhà chị Lương Thị A (ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa). Lợi dụng lúc trông coi, bán hàng tại tiệm vàng cùng chị A, bà Hoa đã trộm cắp một số trang sức bày bán tại cửa hàng.

Xác định người phụ nữ giúp việc trộm cắp tại tiệm vàng Ngã Tư Sở

Ngoài ra, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, bà Hoa cũng lén vào phòng ngủ của chủ nhà để lấy trộm trang sức bằng vàng, bạc. Số tài sản lấy trộm được gồm 9 nhẫn, lắc tay, dây chuyền, bông tai, được bà Hoa cất giấu tại phòng ngủ của mình.

Quá trình kiểm đếm hàng hóa, chị A phát hiện thất thoát nhiều tài sản nên đã kiểm tra camera và phát hiện hành vi lén lút của nữ giúp việc.

Tang vật vụ trộm cắp

Ngày 16/4, chị A đã đến Công an phường Ngã Tư Sở trình báo sự việc. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Hoa. Tại cơ quan công an, bà Hoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Quyết Nguyễn