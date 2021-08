Công an xác định, ông Tất Thành Cang tự ý chấp thuận cho cấp dưới chuyển nhượng không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bán rẻ lô đất 32 ha ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP.HCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang – nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM và 9 bị can trong vụ án bán rẻ đất công xảy ra tại dự án KDC Ven Sông Tân Phong, quận 7 và KDC Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

Cả 10 người này bị đề nghị truy tố về tội: "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Tất Thành Cang

Được biết, chủ đầu tư 2 dự án này là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận), là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước của Thành uỷ TP.HCM. Sai phạm do Thanh tra TP.HCM phát hiện, chuyển giao Công an TP.HCM mở rộng điều tra, từ giữa tháng 9/2018 đến nay.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2000 Công ty Tân Thuận được chính quyền TP giao quản lý, sử dụng khu đất 50,9 ha tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Tháng 8/2019, UBND TP.HCM có quyết định giao cho công ty này đầu tư dự án KDC Phước Kiểng. Tuy nhiên Công ty Tân Thuận chưa hoàn tất bồi thường và trình phê duyệt kế hoạch chi tiết 1/500.

Hiện trang khu đất khu dân cư Phước Kiểng, huyện Nhà Bè

Tháng 8/2019, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có văn bản đề nghị hợp tác hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án. Từ đó, ông Trần Công Thiện (thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) thuê công ty thẩm định để định giá trị đất lúc đó là hơn 1 triệu đồng/m2.

Ban đầu Công ty Tân Thuận có văn bản xin ý kiến Thành uỷ TP.HCM chấp thuận chủ trương hợp tác nhưng không chứng minh được năng lực tài chính. Từ cơ sở đề xuất chuyển nhượng của Công ty Tân Thuận, ông Tất Thành Cang đồng ý chủ trương bán 32 ha đất của KDC Phước Kiểng.

Đúng 1 năm sau, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng chuyển nhượng 32 ha nói trên cho Công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện, với số tiền gần 400 tỷ đồng, bao gồm thuế.

Tuy nhiên sau đó Thường trực Thành uỷ phát hiện và có chỉ đạo dừng, huỷ hợp đồng. Công ty Tân Thuận phải trả lại gần 400 tỷ đồng và hơn 21 tỷ đồng tiền lãi suất, tính theo lãi suất ngân hàng.

Kết luận của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố, thời điểm ký hơp đồng chuyển nhượng, lô đất Phước Kiểng có giá 574 tỷ đồng. Phi vụ bán rẻ đất công này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 154 tỷ đồng. Giao dịch bị chặn đứng, cơ quan điều tra xác định thiệt hại về lãi suất là hơn 13 tỷ đồng.

Trong vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra xác định, ông Tất Thành Cang khi đó là Phó Bí thư thường trực Thành uỷ đã bút phê “đồng ý” vào tờ trình cho chuyển nhượng khu đất, đề cập rõ giá chuyển nhượng 1,290 triệu đồng/m2. Ông Tất Thành Cang đã không báo cáo Thường trực Thành uỷ mà tự ý chấp thuận chuyển nhượng, qua đó có trách nhiệm trong thiệt hại hơn 167 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong sai phạm tại dự án KDS Ven Sông Tân Phong, quận 7, Công Ty Tân Thuận là chủ đầu tự dự án, bị xác định là bán rẻ một phần dự án, với giá 20 triệu đồng/m2 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Trong sai phạm này ông Phan Thanh Tân – nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ, đã ký bút phê đồng ý vào tờ trình của Công ty Tân Thuận đề nghị chuyển nhượng.

