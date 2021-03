Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ nhóm cướp dùng dao phóng tự chế vào nhà dân trộm gà, cưỡng đoạt tài sản của người đi đường trong đêm.

Công an TX Kỳ Anh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 bị can Nguyễn Văn Bắc (16 tuổi); Đào Trung Hiếu (19 tuổi); Nguyễn Xuân Quý (17 tuổi) trú tại thị xã Kỳ Anh và Trương Việt Hòa (20 tuổi) trú huyện Kỳ Anh.

Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng nói trên bàn bạc với nhau đi cướp tài sản. Khoảng 22h30 ngày 22/3, nhóm của Bắc điều khiển 2 chiếc xe máy, mang theo 2 con dao phóng tự chế bằng kim loại với mục đích khống chế các nạn nhân để cướp.

Nhóm cướp bị bắt giữ

Trên đường đi, Bắc phân công nhiệm vụ cho Quý và Hòa cầm dao đe dọa, khống chế chủ nhà, còn Bắc và Hiếu bắt gà. Nhóm này lần lượt đến trang trại của các ông, bà Nguyễn Văn Luân (SN 1952, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh); Lê Thị Biểu (SN 1950, trú xã Kỳ Hoa), dùng dao đe dọa chủ nhà và bắt ở hai nơi tổng cộng 11 con gà.

Riêng tại nhà bà Biểu, 4 người nói trên đã dùng dao đe dọa, lục để cướp tiền trong người bà Biểu nhưng không có, sau đó mới ra vườn trộm gà. Sau khi trộm được 11 con gà, chúng đưa đến bán cho gia đình bà Nguyễn Thị H. (1958, phường Hưng Trí).

Trong đêm, nhóm này tiếp tục đến trang trại của ông Hoàng Văn Vinh (1957, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh). Tại đây Quý và Hòa cầm dao đứng cảnh giới, Bắc và Hiếu vào chuồng bắt gà. Trang trại không có người trông coi nên Hòa đưa dao cho Quý cầm và cùng với Bắc và Hiếu bắt gà. 4 đối tượng tiếp tục đưa 25 con gà đến bán cho bà Hồng với giá 2 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo, Công an thị xã Kỳ Anh vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Văn Bắc, Đào Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Quý và Trương Việt Hòa là 4 đối tượng gây ra vụ việc.

Công an lấy lời khai của Đào Trung Hiếu

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị can còn khai nhận, trước đó, ngày 11/3, tại khu vực gần vòng xuyến giao giữa đường QL12 và QL 1A thuộc xã Kỳ Tân, nhóm này còn cướp 1 chiếc điện thoại của anh Hoàng Duy Nhân.

Hiện Công an TX Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Thiện Lương