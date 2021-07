Dù nước ta đã giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em đuối nước mỗi năm, nhưng tai nạn này vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ.

Trong thập kỉ qua, đuối nước cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người trên toàn cầu. Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước.

Hơn 90% tai nạn đuối nước xảy ra tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Con số nghiêm trọng này chưa bao gồm số người tử vong do tai nạn giao thông đường thủy và thảm họa, thiên tai.

Tại Việt Nam, dù đã giảm trung bình 100 trường hợp trẻ đuối nước mỗi năm, nhưng đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Mỗi năm, nước ta vẫn còn khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, phòng, chống đuối nước trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

“Chúng tôi đã, đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em”, bà Hà nhấn mạnh.

Theo đó, hệ thống khung pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống đuối nước trẻ em đang ngày càng hoàn thiện.

Ngày 19/7 năm nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước. Những can thiệp dựa trên bằng chứng như dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước sẽ được áp dụng triển khai trên toàn quốc.

Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc về phòng, chống đuối nước không chỉ nhấn mạnh ảnh hưởng to lớn của đuối nước đến sự an toàn và sinh mạng của người dân mà còn tác động lớn đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

“Mất một đứa trẻ do đuối nước là một bi kịch mà gia đình phải gánh chịu và không cha mẹ nào nên trải qua nỗi đau đó”, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam bày tỏ.

Ông chia sẻ: “Chính phủ và các đối tác đã có những giải pháp giảm tử vong do đuối nước, tuy nhiên ở cấp độ cộng đồng, chúng ta cần nâng cao nhận thức của mỗi gia đình để bảo vệ con em mình khỏi đuối nước”.

Để tăng cường các chương trình phòng, chống đuối nước, các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng và có hiệu quả đã được triển khai phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam.

Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho biết đã phối hợp cùng Tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu, triển khai chương trình phòng, chống đuối nước với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Y tế thế giới giai đoạn 2018-2020.

Chương trình đã dạy bơi cho khoảng 14.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho hơn 30.200 trẻ em tại 8 tỉnh có tỷ lệ đuối nước cao nhất toàn quốc. Chương trình cũng xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, phổ biến tài liệu rộng rãi.

Các cơ quan chuyên môn nhấn mạnh, mỗi gia đình Việt Nam đều có thể góp phần thiết thực để phòng, chống đuối nước bằng cách giám sát trẻ; dạy trẻ biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tạo môi trường an toàn cho trẻ em tránh xa nguồn nước.

Nguyễn Liên

