Chiều 22/1, Tiểu ban Điều trị Covid-19 tiếp tục tổ chức hội chẩn trực tuyến cho ca Covid-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 ngày, các chuyên gia đầu ngành 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng "hội tụ" để trao đổi phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông tin, bệnh nhân là nữ, 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13/1/2021, có người nhà ở Mỹ mắc Covid-19.

Ngày 14/1/2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị. Bác sĩ xác định người này còn có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp; suy tim; thể trạng gầy.

Ngày 17/1, bệnh nhân xuất hiện khó thở nhẹ, người mệt, đi cầu phân lỏng, ăn uống kém. Đến ngày 19/1, bệnh nhân hơi khó thở, chụp XQ phổi có dấu hiệu mờ. Dưới đề nghị của bệnh viện, các chuyên gia thuộc Tiểu ban Điều trị Covid-19 đã tổ chức hội chẩn trực tuyến ca bệnh này vào ngày 19/1.

Sau hội chẩn, Sở Y tế Đà Nẵng điều động 2 bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực từ Bệnh viện Đà Nẵng sang Bệnh viện Phổi hỗ trợ điều trị ca bệnh.

"9h sáng ngày 21/1, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm mạc hồng; tim không đều, gắng sức nhẹ. 20h cùng ngày, bệnh nhân tỉnh, thở gắng sức nhiều hơn. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo.

Đến 13h ngày 22/1, bệnh nhân nằm yên dưới an thần, giãn cơ, siêu âm phổi cho kết quả đông đặc 2 đáy; XQ phổi chủ yếu tổn thương 2 đáy. Trước giờ hội chẩn - 15h ngày 22/1, bệnh nhân được nuôi ăn qua sonde, lọc máu liên tục, duy trì thuốc chống đông”, bác sĩ Phúc cho hay.

Các chuyên gia tại điểm cầu Trung tâm quản lý Điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu.

Tại buổi hội chẩn, ngoài xin ý kiến của các chuyên gia về phương án điều trị tiếp theo, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng xin ý kiến về chỉ định can thiệp ECMO nếu bệnh nhân có diễn biến nặng hơn. Phía bệnh viện đã sẵn sàng chuẩn bị máy và nhân lực để can thiệp ECMO cho người bệnh khi cần.

Từ điểm cầu Bệnh viện Bạch Mai, GS.TS Nguyễn Gia Bình (Tổ trưởng Tổ Hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch) đánh giá cao nỗ lực của các y bác sĩ Đà Nẵng trong điều trị ca bệnh này. Tuy nhiên, GS Bình cho biết các diễn biến cho thấy bệnh nhân tiên lượng còn nặng.

Các chuyên gia đưa ra ý kiến, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cần cố gắng tăng cường can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân, hạn chế suy kiệt; phòng ngừa loét do nằm lâu, bệnh lý tá tràng do stress. Đồng thời, bổ sung thêm kháng sinh, duy trì lọc máu liên tục cho người bệnh.

Theo TS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, ngoài 2 bác sĩ được điều động sang Bệnh viện Phổi có thể tiến hành can thiệp ECMO, 4 điều dưỡng có chuyên môn về hồi sức tích cực của đơn vị cũng vừa được Sở Y tế Đà Nẵng điều thêm để hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Nguyễn Liên