Trưa 20/12, Sở Y tế Hà Nội có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc y tế các địa phương “thông đồng” cùng công ty Việt Á “thổi giá” bộ kit test xét nghiệm Covid-19.

Theo đó, ngày 19/12, Sở Y tế Hà Nội biết được thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm Covid-19.

Liên quan nội dung trên, Sở Y tế Hà Nội cho biết vào năm 2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) không mua bộ kit test xét nghiệm Covid-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á (công ty Việt Á). Trong năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất nhưng là từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận tổ quốc TP.

“Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành để rà soát, báo cáo, tổng hợp việc mua sắm hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch”, Sở Y tế Hà Nội cho hay.

Sản phẩm kit test Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á

Sự việc công ty Việt Á thông đồng với lãnh đạo y tế một số địa phương để "thổi giá" kit test Covid-19 khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày gần đây.

Theo Bộ Công an, bước đầu, Phan Quốc Việt khai nhận, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các tỉnh trên cả nước và sản phẩm kit test Covid-19 thuộc danh mục được chỉ định thầu rút gọn nên công ty Việt Á đã chủ động cung ứng sản phẩm cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.

Sau đó, công ty này thông đồng với lãnh đạo các đơn vị nhận cung ứng nhằm hợp thức hồ sơ chỉ định thầu.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt cùng các đối tượng của công ty Việt Á nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Đến nay, bước đầu C03 Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan.

Hải Bình