Theo đó, khi F1 có nguyện vọng được cách ly tại nhà sẽ đăng ký hồ sơ tại Trạm y tế phường, xã nơi mình cư trú.

BS. CKII. Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC cho biết, việc cách ly y tế tại nhà cho F1 là một chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Điều này giúp giảm tải và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo nếu có tại các khu cách ly tập trung, đồng thời tạo được tâm lý thoải mái cho người được cách ly.

Theo bác sĩ Tâm, cách ly y tế tại nhà cho F1 và theo dõi bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát cách ly tại nhà bằng phần mềm VHD (VietNam Health Declaration) cần triển khai đồng loạt tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện thay vì chỉ thí điểm ở một vài phường, xã như kế hoạch cũ.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, HCDC đã có những hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện việc cách ly tại nhà cho F1. Theo đó, khi F1 có nguyện vọng được cách ly tại nhà sẽ đăng ký hồ sơ tại Trạm y tế phường, xã nơi mình cư trú. Các trạm y tế sau khi tiếp nhận sẽ gửi danh sách này về Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã.

Một người F1 tại TP.HCM đang được cách ly tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Tú Anh.

Ban chỉ đạo nơi tiếp nhận sẽ cử tổ thẩm định xuống đánh giá yêu cầu cơ sở vật chất nơi cách ly mà F1 đăng ký. Thủ tục này sẽ được hoàn thành trong vòng 24 giờ.

Hồ sơ đạt điều kiện được cách ly tại nhà sẽ được tổ thẩm định gửi về Phòng y tế, văn phòng ủy ban nhân dân phường, xã để tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện và ra quyết định cách ly tại nhà cho F1. Trong thời gian chờ ra quyết định, F1 sẽ được khuyến khích, hướng dẫn cài đặt phần mềm VHD.

Việc giám sát cách ly tại nhà sẽ gồm lực lượng dân quân, công an, y tế và tổ Covid-19 cộng đồng phối hợp thực hiện. Lực lượng dân quân, công an sẽ đảm nhận việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát sự tuân thủ cách ly.

Lực lượng y tế sẽ đảm trách việc hướng dẫn người cách ly khai báo, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD.

Nhân viên y tế sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 cho người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người nhà theo quy định. Đồng thời hướng dẫn các trường hợp cách ly tự thu gom chất thải đúng cách.

Trường hợp người cách ly có kết quả xét nghiệm dương tính thì báo trung tâm y tế xử lý theo quy định.

Theo HCDC, khi F1 cách ly tại nhà, vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa người cách y, người ở cùng nhà với người cách ly với nhân viên y tế và chính quyền địa phương. Hàng ngày tổ Covid-19 cộng đồng sẽ tiếp nhận thông tin và kiểm tra sức khỏe người cách ly, người chăm sóc hỗ trợ, người cách ly. Hỗ trợ đo thân nhiệt nếu họ không tự đo được.

Bên cạnh đó, tổ Covid-19 cộng đồng còn nhận trách nhiệm quản lý, giám sát, thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà, giám sát y tế cho F1 trong và sau khi kết thúc cách ly thông qua các phương tiện giám sát. Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly không được tiếp xúc với những người xung quanh, không đi ra ngoài khi không cần thiết và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM mới nhất

TP.HCM thừa nhận còn lúng túng khi triển khai cách ly F1 tại nhà Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam, do thời gian đầu thực hiện, nhiều địa phương tại TP còn lúng túng khi thí điểm cách ly F1 tại nhà.