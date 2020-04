- Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân 91 đang ngày càng tốt lên, hiện đã hết sốt, ngưng dùng thuốc vận mạch và chuẩn bị cai ECMO.

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, hiện cả nước có 3 bệnh nhân nặng gồm bệnh nhân 19, bệnh nhân 91 và bệnh nhân 161.

Trong đó bệnh nhân 19 và 161 đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, tiến triển tốt, đã dừng thuốc vận mạch, glasgow 14 điểm (người bình thường 15 điểm).

Bệnh nhân 91 điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng đang tiến triển tốt lên, hiện không sốt, xét nghiệm đông máu tạm ổn, không còn tình trạng chảy máu mũi.

Cơ quan chức năng khử khuẩn trên máy bay Vietnam Arilines

Đáng lưu ý, kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 ở dịch rửa phế quản đã âm tính trở lại, nhưng ở mũi, họng vẫn còn dương tính.

Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, đến sáng 16/4, bệnh nhân đã có thể nhận biết xung quanh mặc dù đang còn duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 77 lần/phút, huyết áp 110/63 mmHg (đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch), SpO2 98%,

Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể kết hợp hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Tuy nhiên trong thời gian tới, các chuyên gia hồi sức sẽ hội chẩn và chuẩn bị cho bệnh nhân cai ECMO.

Bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công của Vietnam Airlines, nhập viện điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ ngày 18/3.

Suốt 2 tuần qua, tình hình sức khoẻ của bệnh nhân chuyển biến xấu, từ 6/4, bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp, phải hỗ trợ ECMO. Một ngày sau, bệnh nhân tiếp tục diễn biến nặng, suy đa tạng. Đã có lúc các chuyên gia tiên lượng bệnh nhân khó qua khỏi.

Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc bệnh nhân 91 thuộc nhóm trẻ, sức khoẻ tốt nhưng lại diễn tiến nặng do 2 nguyên nhân, một phần do bệnh nhân bị béo phì, phần khác do phản ứng miễn dịch rất mạnh, khả năng đáp ứng điều trị kém.

Thúy Hạnh