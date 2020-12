Nhiều người dễ nhầm lẫn với giảm béo và giảm cân Theo bác sĩ Cao Ngọc Bích, Phó chủ tịch Hiệp hội thẩm mỹ TP.HCM, giảm béo và giảm cân là hai lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp lại đánh đồng khiến nhiều chị em phụ nữ nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe. “Giảm béo là giảm mỡ trong cơ thể còn giảm cân là giảm toàn bộ trong lượng kể cả khối cơ trong cơ thể. Đôi khi phần nặng cân không phải là phần mỡ. Vì vậy, không phải giảm béo sẽ giảm cân”, bác sĩ Bích chia sẻ. Bác sĩ Bích cho biết, về mặt khoa học các phương pháp làm đẹp đều từ nhẹ đến nặng, từ tự nhiên đến can thiệp bằng các phương tiện máy móc. Do đó, muốn giảm béo phải thực hiện các phương pháp tự nhiên trước như: luyện tập thể dục thể thao, có chế độ dinh dưỡng phù hợp… Đây là phương pháp có lợi cho sức khỏe mà không tốn chi phí để làm đẹp. Với những trường hợp nếu đã thực hiện phương pháp tự nhiên không hiệu quả thì mới cần can thiệp bằng các phương tiện máy móc. “Trước khi thực hiện các phương pháp làm đẹp có thủ thuật, xâm lấn… chị em phụ nữ hay những người có nhu cầu giảm béo, giảm cân cần phải xem cơ sở hành nghề có giấy phép hay không, các chất sử dụng khi đưa vào cơ thể có được Bộ Y tế cấp phép sử dụng chưa, có an toàn không… Đó là những câu hỏi cần phải được thông tin trước khi thực hiện tránh tiền mất tật mang”, bác sĩ Bích khuyến cáo.