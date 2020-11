Dù chưa được cấp phép nhưng một cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM vẫn thực hiện tiêm chất lạ chưa rõ nguồn gốc cho nhiều phụ nữ để giảm cân.

Hàng loạt biến chứng sau khi tiêm chất lạ

Vừa qua báo VietNamNet nhận được hàng loạt phản ánh của các khách hàng gặp biến chứng sau khi giảm béo tại cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế Emilya (27B Thạch Thị Thanh, quận 1, TP.HCM).

Chị B.T.N.X. (27 tuổi, ngụ Đắc Lắc), cho biết, cách đây 4 tháng, chị đọc quảng cáo trên mạng xã hội về việc giảm 7-20 cm vòng bụng trong thời gian ngắn mà không cần xâm lấn, không đau đớn. Chị X. nhắn tin và được nhân viên gọi điện thoại để tư vấn.

“Nhân viên gọi tư vấn cho tôi, 1 liệu trình có thể giảm được 7-20 cm vòng bụng trong 1 tháng, nếu không giảm sẽ được hoàn tiền 100%. Sau đó, họ mời tôi tới TP.HCM để thực hiện và tôi quyết định đi từ Đắc Lắc đến TP.HCM để làm đẹp”, chị X. chia sẻ.

Hai nạn nhân của dịch vụ tiêm chất lạ giảm béo

Đến ngày thực hiện liệu trình, chị X. được báo giá một ống tinh chất có giá 3,5 triệu đồng. Trước đây, chị X. từng hút mỡ bụng khiến mỡ cứng nên phải dùng 6 ống tinh chất. Bên cạnh đó, khi dùng 6 ống sẽ được tặng thêm 1 ống tinh chất và tặng liệu trình chăm sóc da. Đồng thời, nhân viên tại đây còn cam kết chị X sẽ giảm thêm 5 kg. Tin tưởng không đau, không xâm lấn nên chị X. quyết định đóng tiền và vào phòng thực hiện liệu trình.

“Khi vào phòng, tôi được nhân viên tên Linh lấy ống tiêm để tiêm. Lúc này, tôi hỏi tại sao tư vấn nói dùng máy đẩy ngoài da mà giờ dùng tiêm thì được nhân viên trả lời, đây là ống tinh chất chiết xuất từ trái cây giúp đào thải mỡ. Bởi vậy, tôi quyết định để họ tiêm. Bên cạnh đó, tôi cũng đóng tiền rồi nên không thắc mắc thêm”, chị X. nói.

Chị X. đã được tiêm 7 ống chất lỏng vào vùng bụng dưới, 2 bên eo. Sau khi thực hiện xong, chị X. có cảm giác nóng trong người, tuy nhiên, sau đó trở lại bình thường.

Trở về Đắc Lắc sau 2 tuần tiêm, chị X. bắt đầu nổi nhiều đốm đỏ ở mặt, cổ, các vùng tiêm bị bầm tím, sần sùi, cứng khi ấn vào.

“Nghĩ do nóng trong người nên mới nổi mụn nên tôi không phản hồi với Emilya. Lúc đó, tôi chỉ quan tâm đến cân nặng và số đo, bởi sau 2 tuần không giảm. Tôi gọi điện cho Emilya thì được trả lời do mỡ cứng nên chờ đợi thêm. Khoảng 2 tháng sau, tôi vẫn không thấy giảm cân nên tiếp tục nhắn tin cho họ thì được trả lời đến trực tiếp cơ sở để được bảo hành. Tuy nhiên, do nhà quá xa nên tôi không đi”, chị X. kể lại.

Theo chị X., đến tháng thứ 3, sức khỏe của chị giảm sút, xuất hiện tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn có máu, chảy máu chân răng, tắc kinh, vùng bụng dưới đau quằn quại, đi tiểu liên tục. Chị đã đi khám tại bệnh viện địa phương thì bác sĩ nghi ngờ tác dụng phụ của thuốc. “Bác sĩ còn cảnh báo, tôi có nguy cơ bị vô sinh”, chị X. nhớ lại.

Sau khi thăm khám tại bệnh viện, tôi quay lại Emilya để đòi tiền như cam kết và hỏi tên thuốc thì được phản hồi đó là thuốc bản quyền nên không cung cấp. Bên cạnh đó, họ chỉ có thể bồi thường 20% và đảm bảo cam kết sức khỏe trong 1 năm hoặc tiếp tục bảo hành bằng cách tiêm tiếp cho đến khi giảm thì thôi.

Cũng tin vào lời quảng cáo trên mạng, chị P.T.H.T. (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết, chị đến cơ sở này giảm béo và được nhân viên tiêm 3 ống tinh chất ở đùi, eo, bụng với số tiền 8,8 triệu đồng. Sau đó, các vị trí tiêm đều xuất hiện dấu bầm tím. Chị lo lắng nên hỏi nhân viên thực hiện tiêm thì được tư vấn rằng ai tiêm cũng như vậy nên không cần lo lắng. Nhân viên này còn nói, thuốc đã được Bộ Y tế kiểm định nên đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau chị T. thấy cân nặng không giảm nên đến kiểm tra thì được nhân viên tư vấn do mỡ cứng và được bảo hành bằng cách tiêm thêm. Đồng thời, chị T. còn được tư vấn mua thêm thuốc và trà để giúp quá trình đào thải nhanh hơn. Tin lời, chị T. mua thêm thuốc và trà với số tiền 1,8 triệu đồng cùng lời hứa nếu sau 2 tháng nữa không giảm 20 cm sẽ được hoàn tiền.

“Về dùng thuốc được hơn 1 tháng thì tôi thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi, nhức đầu, mất ngủ, hay cáu gắt… nghĩ do thuốc uống nên từ đó tôi không dùng thuốc nữa”, chị T. kể.

Sau đó, chị T. lên mạng để tìm hiểu thông tin về thẩm mỹ viện này thì biết được có nhiều người cùng tiêm giảm béo như mình cũng có triệu chứng tương tự. Do đó, chị và các nạn nhân đã cùng nhau đến cơ sở Thẩm mỹ Emilya để đòi tiền bồi thường và yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc của loại chất tiêm giảm béo. Tuy nhiên, cơ sở này không đưa ra được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến loại thuốc tiêm giảm béo.

Sau khi làm việc, thẩm mỹ viện cho rằng các triệu chứng này không phải do chất giảm béo tiêm vào người mà do cơ địa mỗi người nên không chịu hoàn tiền. Thẩm mỹ viện còn đưa ra đề nghị, nếu muốn giảm béo thì cần tiêm tiếp.

Ông Nguyễn Duy Linh đang tư vấn cho khách hàng có nhu cầu giảm béo

Đình chỉ 2 cơ sở thẩm mỹ của Emilya

Sau khi tiếp nhận phản ảnh của bạn đọc, chúng tôi đã liên hệ với cơ sở Thẩm mỹ Emilya để làm rõ tên và xuất xứ của chất lỏng đã tiêm cũng như chuyên môn của người tiêm thì nhân viên tại đây từ chối trả lời vì chủ cơ sở đi vắng không có quyền phát ngôn.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết, hiện Sở Y tế TP.HCM chưa cấp phép cho cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế Emilya ở cả hai địa chỉ 27B Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1 và 515 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 về phẫu thuật thẩm mỹ.

“Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo, đài, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cả hai cơ sở của Thẩm mỹ Quốc tế Emilya. Qua quá trình thanh tra, chúng tôi đã đình chỉ hoạt động và xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, giao phòng y tế địa phương rà soát lại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn để tránh trường hợp vi phạm tương tự xảy ra”, bà Mai cho hay.

Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao Sở Y tế đã lập tổ thanh tra, kiểm tra Thẩm mỹ Quốc tế Emilya, nhưng hiện cả hai chi nhánh của cơ sở này vẫn hoạt động, bà Mai nói: “Đối với quy trình thanh tra cơ sở không có giấy phép hoạt động, Thanh tra Sở Y tế sẽ lập biên bản đình chỉ hoạt động trái phép để tránh cơ sở này thực hiện các phương pháp làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Sau đó, Thanh tra Sở Y tế sẽ bàn giao lại cho phòng y tế tại địa phương để giám sát sau khi đình chỉ”.

Về việc cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế Emilya thực hiện tiêm tinh chất nhưng vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động, bà Mai cho biết, hiện nay đối với ngành y tế, có hai loại dịch vụ làm đẹp được cấp phép là cơ sở hoạt động kinh doanh không xâm lấn và các phòng khám chuyên gia được thực hiện các phương pháp có xâm lấn. Trên thực tế, có nhiều cơ sở đã hoạt động quá quyền hạn của mình.

"Có thể tại thời điểm thanh tra hay kiểm tra, các cơ sở không thực hiện thủ thuật trái phép, khi đoàn thanh tra đi thì họ tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi rất cần người dân, cụ thể là những bệnh nhân, người sử dụng những dịch vụ này thông báo thì chúng tôi sẽ tiếp nhận, thanh tra đột xuất và xử lý. Bên cạnh đó, ngoài việc cấp phép, kiểm tra giám sát sau cấp phép, chúng tôi còn phối hợp với các phòng y tế để kiểm tra các hoạt động trái phép", bà Mai nói.

Nhân viên không có chứng chỉ hành nghề Là một trong những người trực tiếp tư vấn và thực hiện tiêm tinh chất cho khách hàng, ông Nguyễn Duy Linh, nhân viên tư vấn tại cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế Emilya tại địa chỉ 27B, Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM lại không có chứng chỉ hành nghề. Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng vừa xử phạt 35 triệu đồng đối với ông Linh.

Liên Anh