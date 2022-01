Bộ Y tế thông tin, hôm nay, cả nước thêm 16.378 ca Covid-19, tăng 279 ca so với ngày trước đó.

Trong số 16.378 ca Covid-19 tại 60 tỉnh, thành có 12.695 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu số ca mắc với 2.810 trường hợp, tiếp theo là Đà Nẵng 874 ca, Hải Phòng 814 ca, Khánh Hòa 654 ca, Bình Phước 651 ca.

Các ca còn lại được ghi nhận tại Trà Vinh (646), Bình Định (581), Bến Tre (567), Tây Ninh (468), Cà Mau (438), Bắc Ninh (415), Vĩnh Long (393), Thanh Hóa (372), TP.HCM (364), Hưng Yên (335), Quảng Ninh (312), Quảng Ngãi (309), Vĩnh Phúc (275), Quảng Nam (255), Bắc Giang (255), Thừa Thiên Huế (245), Hải Dương (243), Hòa Bình (232), Lâm Đồng (225), Nghệ An (224), Đắk Lắk (215), Nam Định (205), Thái Nguyên (192), Thái Bình (177), Bạc Liêu (176), Hà Giang (136), Phú Yên (135), Đồng Tháp (133), Kiên Giang (130), Phú Thọ (124), ....

Theo Bộ Y tế, các tỉnh, thành có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Nội (giảm 219), Bình Định (giảm 130) và Bà Rịa - Vũng Tàu (giảm 90). Các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh (tăng 363), Hải Phòng (tăng 307) và Đà Nẵng (tăng 109). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 15.950 ca/ngày.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron. Đây là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP.HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2) và Long An (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.007.862 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.001.625 ca, trong đó có 1.715.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế cũng thông tin, các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (510.968), Bình Dương (292.023), Đồng Nai (99.216), Tây Ninh (85.245), Hà Nội (84.970).

Về điều trị, trong ngày có 51.744 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 1.717.964 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca. Ngày 15/1, Việt Nam ghi nhận 139 ca tử vong. Trong số 16 ca tử vong tại TP.HCM có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến là Gia Lai (1), Long An (2), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Các ca còn lại được ghi nhận tại Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Cần Thơ (12), Tiền Giang (10), Kiên Giang (10), Sóc Trăng (8 ), Vĩnh Long (8 ), Tây Ninh (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Long An (4), Cà Mau (4), Trà Vinh (3), Khánh Hoà (3), Bình Dương (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Bình Định (1), Đồng Nai (1), Bắc Giang (1), Đắk Lắk (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Bình Thuận (1).

Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 195 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.480 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Về xét nghiệm, từ 27/4/2021 đến nay, cả nước đã thực hiện được 31.397.354 mẫu xét nghiệm, tương đương 76.176.966 lượt người, tăng 110.482 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 14/1 có 1.387.809 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 166.942.276 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.563.059 liều, tiêm mũi 2 là 72.121.184 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 16.258.033 liều.

Bộ Y tế cũng thông tin, tại TP.HCM, trong văn bản công bố cấp độ dịch, TP này tiếp tục là "vùng xanh" - mức độ nguy cơ thấp. Như vậy, đây là tuần thứ 2 liên tiếp, cấp độ dịch của TP.HCM là cấp độ 1.

Ngày 14/1, Sở Y tế TP.HCM cũng ban hành văn bản về việc sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán. Sở cho biết, hiện số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến TP chiếm 10 - 30% công suất giường bệnh. Tuy nhiên, biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ ngày 19/1 cho đến khi có thông báo mới sẽ tạm ngưng hoạt động Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3, 5, 10 và Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tại Hà Nội, đến 9 giờ ngày 14/1, toàn TP duy trì mức độ dịch 2 (vùng vàng), không có địa bàn quận, huyện nào ở cấp độ dịch 4 (vùng đỏ). Có 7 quận/huyện/thị xã cấp độ 3 (màu cam); 23 quận/huyện/thị xã cấp độ 2 (màu vàng).

Ngọc Trang