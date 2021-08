Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng, việc triển khai cách ly F1 tại nhà trong giai đoạn hiện nay là biện pháp cấp bách, đòi hỏi sự chung sức tất cả lực lượng chức năng và người cách ly.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP chiều 5/8, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho biết, đến nay địa phương đã có 3 tuần thí điểm việc cách ly F1 tại nhà.

Bác sĩ Tâm cho biết, ngày 3/8, Sở Y tế TP.HCM và Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến về việc triển khai cách ly y tế tại nhà cho F1 trên toàn TP. Việc giám sát cách ly tại nhà thực hiện bằng phần mềm VHD và sẽ hoàn thiện các tính năng nâng cao đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong việc hỗ trợ người quản lý, đối tượng F1 cách ly tại nhà.

Một gia đình F1 tại TP Thủ Đức đủ điều kiện để cách ly tại nhà. Ảnh: Tú Anh.

Sở Y tế đề xuất TP Thủ Đức, các quận huyện đồng loạt triển khai cách ly y tế tại nhà cho F1 trên địa bàn TP. Các địa phương cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng Công an, Y tế, Tổ Covid-19 cộng đồng. Cần tận dụng các lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch của Trung ương, TP trong việc thực hiện cách ly y tế tại nhà cho F1.

Bên cạnh đó, các quận huyện, TP Thủ Đức cần thực hiện truyền thông, vận động người cách ly y tế tại nhà tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Các địa phương lập biên bản nhắc nhở, đưa đi cách ly tập trung hoặc xử phạt nếu phát hiện vi phạm các biện pháp phòng chống dịch. Người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm thông báo cho các lực lượng chức năng để xử lý.

Trước đó, TP đã triển khai thí điểm cách ly tại nhà cho đối tượng F1 từ ngày 17-31/7. Việc giám sát cách ly tại nhà sẽ gồm lực lượng dân quân, công an, y tế và Tổ Covid-19 cộng đồng phối hợp thực hiện. Trong đó, lực lượng dân quân, công an sẽ đảm nhận việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát sự tuân thủ cách ly.

Lực lượng y tế sẽ hướng dẫn người cách ly khai báo, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người cách ly, người chăm sóc, người nhà theo quy định. Hướng dẫn các trường hợp cách ly tự thu gom chất thải đúng cách. Khi người cách ly có kết quả xét nghiệm dương tính cần báo ngay với cơ quan y tế.

Hàng ngày, Tổ Covid-19 cộng đồng sẽ tiếp nhận thông tin và kiểm tra sức khỏe người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly. Bên cạnh đó, họ còn nhận trách nhiệm tổ chức cách ly y tế tại nhà, giám sát y tế cho F1 trong và sau khi kết thúc cách ly thông qua các phương tiện giám sát. Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly không được tiếp xúc với người xung quanh, không đi ra ngoài khi không cần thiết và ghi chép đầy đủ mốc tiếp xúc.

HCDC cho biết, hiện TP đang thực hiện cách ly 42.511 người trong đó, 5.714 người cách ly tập trung, 36.797 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Riêng số trường hợp F1 được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế là 6.697 người.

