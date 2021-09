Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố, nước này sẽ kêu gọi Trung Quốc và Nga nhất trí một cách tiếp cận phối hợp quốc tế nhằm ngăn chặn Afghanistan trở thành thiên đường cho những tay súng nổi dậy.

Các ngoại trưởng của Anh, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Pháp sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong khuôn khổ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 22/9.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Anh, nước đang đồng điều phối nhóm P5 quy tụ các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sẽ sử dụng cuộc họp này để kêu gọi sự hợp tác lớn hơn nhằm cải thiện an ninh quốc tế, đặc biệt chú trọng vào vấn đề Afghanistan.

Việc Taliban nhanh chóng thâu tóm quyền kiểm soát Afghanistan tiếp sau sự rút quân của Mỹ, Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng trước, đã làm dấy lên những lo ngại rằng quốc gia Nam Á có thể một lần nữa bị biến thành nơi huấn luyện của phiến quân Hồi giáo.

"Nếu chúng ta muốn tránh để Afghanistan trở thành thiên đường cho bọn khủng bố toàn cầu thì cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nga và Trung Quốc cần hành động như một trong tương tác với Taliban", Ngoại trưởng Truss cho biết trong một tuyên bố trước cuộc họp.

Taliban đã hứa sẽ không để Afghanistan, nơi Osama bin Laden từng lên kế hoạch tấn công khủng bố Mỹ ngày 11/9/2001 khi lực lượng này còn cai trị cách đây 20 năm, một lần nữa trở thành nơi trú ngụ an toàn cho những nhóm âm mưu tập kích phương Tây.



Tuần trước, tại cuộc họp của một khối an ninh do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quả quyết, "các bên liên quan" ở Afghanistan nên tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố và Bắc Kinh sẽ trợ giúp thêm cho nước này trong khả năng của mình.

Trong bài phát tại hội nghị trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Moscow cần làm việc với chính quyền Taliban và các cường quốc nên cân nhắc dỡ phong tỏa các tài sản của Afghanistan.

Tuấn Anh

