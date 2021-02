Các nước giàu đang tích trữ nhiều hơn một tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 so với mức cần thiết, khiến các quốc gia nghèo hơn phải tranh giành nguồn cung còn sót lại giữa lúc thế giới đang tìm cách kiểm soát đại dịch.

Một báo cáo của các nhà hoạt động chống đói nghèo thuộc tổ chức ONE Campaign hôm nay (19/2) cho biết như vậy.

Theo Reuters, trong một phân tích về những thỏa thuận cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 hiện nay, ONE Campaign viết, các quốc gia giàu có như Mỹ và Anh, nên chia sẻ những liều vắc-xin dư thừa để tăng cường phản ứng toàn cầu đầy đủ với đại dịch.

Tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận, phi đảng phái chuyên đấu tranh chống đói nghèo và các bệnh có thể ngăn chặn được cho hay, việc tích trữ trên sẽ khiến hàng tỷ người cần được bảo vệ khỏi dịch Covid-19 sẽ không được bảo vệ và có thể khiến đại dịch kéo dài hơn.

Báo cáo của ONE đề cập cụ thể tới các hợp đồng liên quan tới 5 công ty sản xuất vắc-xin Covid-19 hàng đầu thế giới là Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax. Theo tổ chức này, cho tới giờ, Mỹ, Liên minh Châu âu (EU), Anh, Australia, Canada, Nhật Bản đã chắc chắn có được hơn 3 tỷ liều vắc-xin, nhiều hơn 1 tỷ liều so với 2,06 tỷ liều vắc-xin mà các nước này cần có để tiêm cho toàn dân.

"Sự dư thừa khổng lồ này là hiện thân của chủ nghĩa dân tộc vắc-xin", Jenny Ottenhoff, giám đốc cấp cao phụ trách chính sách của ONE Campaign nói.

"Các quốc gia giàu đã đặt cược vào vắc-xin từ đầu đại dịch nhưng với việc đặt cược thành công này, chúng ta cần thiết phải có sự sửa lỗi lớn nếu muốn tiếp tục bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới".

Phân tích của ONE Campaign cho thấy, cùng với nguồn cung cấp vắc-xin khác được thu mua theo chương trình chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX và những thỏa thuận song phương, số liều vắc-xin dư thừa của các nước giàu sẽ góp phần bảo vệ những người dễ bị tổn thương ở các quốc gia nghèo hơn. Việc chia sẻ cũng giúp làm giảm nguy cơ tử vong do Covid-19 cũng như hạn chế cơ hội xuất hiện của các biến thể mới của virus, khiến đại dịch sớm chấm dứt.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua kêu gọi các quốc gia có vắc-xin không chia sẻ đơn phương mà hãy đóng góp chúng cho chương trình COVAX để đảm bảo sự công bằng.

