Đại dịch Covid-19 tiếp tục tấn công nước Mỹ dữ dội nhất trong khi càn quét khắp 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cường quốc số 1 thế giới tiếp tục chứng kiến số bệnh nhân tử vong tăng vọt.

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h30 chiều 15/4, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19) đã lây nhiễm cho hơn 2 triệu người và cướp đi mạng sống của gần 127.600 người trên toàn thế giới. Tổng số bệnh nhân phục hồi đạt gần 492.000 người.

Các nhân viên y tế di chuyển xác một bệnh nhân Covid-19 tới xe đông lạnh ở Trung tâm y tế Wyckoff Heights ở Brooklyn, Mỹ. (Ảnh: US News)

Mỹ tiếp tục dẫn đầu danh sách với hơn 614.000 người nhiễm bệnh và hơn 26.000 người tử vong. Đứng tiếp theo trong danh sách là Tây Ban Nha, Italia và Pháp.

Theo New York Times, thành phố New York vừa tính thêm 3.700 ca được cho là tử vong do Covid-19, khiến con số tử vong tại đây vượt mốc 10.000. Những trường hợp thêm vào này ban đầu không được tính vì chưa xét nghiệm để xác nhận dương tính.

New York thiếu thiết bị bảo hộ trầm trọng

Các bệnh viện tại New York của Mỹ vẫn đang ra sức tìm kiếm nguồn cung thiết bị và đồ bảo hộ y tế. Các y tá tiếp tục phàn nàn không có đủ khẩu trang và mũ che mặt. Que thử dùng để xét nghiệm cũng khan hiếm. Một số bệnh viện cho biết họ muốn có thêm máy thở.

"Chúng tôi nghĩ mình cần phải có thêm 200 máy thở nữa mới đủ đáp ứng", Steven Corwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành chuỗi bệnh viện New York-Presbyterian bày tỏ.

Các y bác sĩ và nhân viên y tế tại New York đã nỗ lực chiến đấu ở tuyến đầu chống Covid-19 suốt hơn một tháng qua. Cảnh báo dịch bệnh tại đây nói riêng và tại Mỹ nói chung sẽ lên tới đỉnh điểm trong tuần này.

Moscow áp giấy phép đi lại

Moscow ra mắt hệ thống giấy phép đi lại kể từ 15/4. Theo đó, bất kỳ cư dân Moscow nào đi lại bằng ôtô hoặc phương tiện giao thông công cộng phải xuất trình giấy phép dưới dạng mã QR có thể đọc được bằng máy hoặc một loạt số để chứng minh cho chuyến đi của họ.

Quy định được áp dụng đúng ngày Nga hứng chịu số ca nhiễm mới cao kỷ lục, ở mức 3.388 người, nâng tổng danh sách bệnh nhân lên gần 24.500. Số tử vong tăng 28 người lên 198 trường hợp.

Moscow là nơi bị Covid-19 tấn công nặng nhất ở Nga và thành phố này đã triển khai một loạt biện pháp trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.

Pháp triệu đại sứ TQ chê châu Âu đối phó Covid-19

Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu Đại sứ Trung Quốc Lu Shaye nhằm phản đối về một số lập trường mới đây liên quan cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Theo Ngoại trưởng Pháp, các tuyên bố gần đây của Đại sứ quán Trung Quốc không phù hợp với quan hệ song phương giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Pháp muốn nhắm tới chiến dịch truyền thông của Trung Quốc mà Paris cho là nhằm ca ngợi thành tựu của Bắc Kinh trong cuộc chiến chống Covid-19, trong khi chỉ trích các biện pháp của các nước phương Tây, trong đó có Pháp, liên quan tới việc ứng phó dịch bệnh.

Hôm 13/4, trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đăng tải một bài viết, trong đó cáo buộc các nước phương Tây hồi đầu mùa dịch đã bôi nhọ Trung Quốc khi coi dịch Covid-19 chỉ là cúm vặt. Với riêng Pháp, tác giả bài viết lên án đội ngũ chăm sóc y tế tại các trung tâm dưỡng lão đã rời bỏ vị trí và để mặc những người già yếu chết vì đói và bệnh tật.

browser not support iframe.

Đan Mạch mở cửa lại trường học

Sau hơn một tháng đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhiều trường học ở Đan Mạch bắt đầu mở cửa trở lại từ 15/4.

Ban đầu, việc này chỉ áp dụng ở khoảng 50% khu vực hành chính. Đến ngày 20/4, tất cả các trường mẫu giáo và tiểu học sẽ hoạt động trở lại, trong khi các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tiếp tục học trực tuyến cho tới 10/5.

Tuy nhiên, chính quyền yêu cầu các trường phải duy trì khoảng cách tiếp xúc, với các bàn cách nhau 2m và học sinh chia thành các nhóm nhỏ trong giờ giải lao.

Như vậy, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên tại châu Âu cho phép các trường học mở cửa trở lại. Điều này gặp phải không ít sự phản đối vì nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại về vấn đề an toàn sức khỏe.

Thái Lan gia hạn cấm chuyến bay chở khách nhập cảnh

Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT), ngày 15/4, thông báo kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách nhập cảnh nước này đến 30/4, ngoại trừ các chuyến bay chở người Thái hồi hương hoặc phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ nhân đạo hoặc giảm trừ thiên tai.

Quy định trên không áp dụng với các chuyến bay nhà nước, quân sự, máy bay hạ cánh trong tình huống khẩn cấp hoặc vì lý do kỹ thuật và không trả khách tại cảng.

Những người nhập cảnh từ các chuyến bay không nằm trong danh mục cấm sẽ phải tuân thủ các quy định kiểm soát dịch bệnh, bao gồm cách ly 14 ngày và các biện pháp liên quan được áp dụng theo sắc lệnh hành pháp về quản lý trật tự xã hội trong tình huống khẩn cấp.

Đến nay, Thái Lan ghi nhận thêm 30 ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 2.643, và thêm 2 ca tử vong lên 43 trường hợp.

Không hỗ trợ iframe

Thanh Hảo