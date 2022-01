Mỹ:

Sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đang dấy lên báo động, song một số chuyên gia nước này cho rằng chỉ nên tập trung vào số ca nhập viện.

Theo hãng tin AP, tiến sĩ Anthony Fauci hồi cuối tuần qua cho biết, nhiều ca mắc có ít hoặc không có triệu chứng và nên tập trung vào số ca nhập viện thay vì tổng số ca nhiễm. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng việc đếm số ca nhiễm vẫn có giá trị.

Trong bối cảnh biến thể siêu lây nhiễm Omicron hoành hành khắp nước Mỹ, số ca mắc mới mỗi ngày đã tăng gấp 3 lần so với hai tuần trước, đạt mức trung bình cao kỷ lục là 480.000. Các trường học, bệnh viện và hãng hàng không phải vật lộn khi người lao động nhiễm virus corona phải cách ly.

Trong khi đó, số ca nhập viện trung bình mỗi ngày hồi tuần trước là 14.800, tăng 63% so với một tuần trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh điểm 16.500 ca/ngày hồi năm ngoái, khi phần lớn người Mỹ vẫn chưa tiêm chủng. Số ca tử vong do Covid-19 trong hai tuần qua vẫn ổn định ở mức trung bình là 1.200 ca/ngày, thấp hơn nhiều so với thời kỳ cao đỉnh điểm là 3.400 trường hợp hồi tháng 1/2021.

Các chuyên gia y tế công cảm thấy rằng các số liệu trên, khi gộp với nhau, phản ánh hiệu quả liên tục của vắc xin trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, thậm chí chống được cả biến thể Omicron, cũng như khả năng biến thể này không làm nhiều người bị ốm như các biến thể trước.

Báo cáo ngày 4/1 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, số ca nhiễm biến thể Omicron chiếm 95% số ca mắc mới ở nước này vào tuần trước. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy biến thể này lây lan nhanh tới mức nào kể từ khi nó được phát hiện lần đầu ở Nam Phi hồi cuối tháng 11/2021.

Tiến sĩ Wafaa El-Sadr, Giám đốc ICAP – Trung tâm Y tế toàn cầu tại Đại học Columbia cho biết, việc đếm số ca nhiễm dường như không phải là quan trọng nhất hiện nay. Thay vào đó, ở thời điểm này, Mỹ nên chuyển trọng tâm vào việc ngăn ngừa bệnh tật, tàn tật và tử vong, vị tiến sĩ cho hay.

Việc đếm số ca nhiễm hàng ngày và sự tăng, giảm của nó từng là phong vũ biểu được theo dõi chặt chẽ trong thời kỳ bùng phát và là dấu hiệu cảnh báo sớm đáng tin cậy về số ca bệnh nặng, tử vong trong những đợt lây lan Covid-19 trước đây. Song, nó từ lâu được coi là một biện pháp không hoàn hảo, một phần vì nó chủ yếu bao gồm các ca nhiễm được phòng thí nghiệm xác nhận, chứ không phải số ca nhiễm thực tế bên ngoài (vốn cao hơn nhiều lần).

Hoài Linh

