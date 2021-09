Pháp, Đức và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đề cử ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, người Ethiopia làm Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhiệm kỳ hai.

Tổng giám đốc WHO

Theo hãng tin AP, đây là lần đầu tiên một ứng viên cho vị trí đứng đầu WHO không phải do nước nhà đề cử. Ông Tedros đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu vì phản ứng của WHO với đại dịch do virus corona gây ra trong 19 tháng qua. Cuộc bầu chọn Tổng giám đốc WHO mới, với nhiệm kỳ 5 năm, sẽ diễn ra tại cuộc họp hàng năm của cơ quan này vào tháng 5/2021.

Ông Tedros từng là Bộ trưởng Y tế và Ngoại trưởng của Ethiopia.

Các đại diện ngoại giao của Pháp và Đức tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Geneva, Thuỵ Sĩ đã tuyên bố ủng hộ ông Tedros sau khi hạn chót đề cử ứng viên Tổng giám đốc WHO kết thúc vào ngày 23/9.

Trên website của WHO, tổ chức này cho biết, từ giờ tới tháng 11, không có kế hoạch công bố danh sách ứng viên đầy đủ. Tuy nhiên, một số quan chức ngoại giao cho biết, ông Tedros dường như không phải cạnh tranh với đối thủ nào.

Một quan chức ngoại giao ở Geneva, đề nghị giấu tên nói, có 15 nước thành viên, bên cạnh Đức và Pháp đã đề cử cho ông Tedros.

Macharia Kamau, Thư ký Bộ Ngoại giao Kenya cũng cho biết, Kenya cũng ủng hộ ông Tedros – người châu Phi đầu tiên đứng đầu WHO.

Hoài Linh