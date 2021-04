Hơn 100 người bị cho là đã dương tính với virus corona, trong đó có 2 người đã tử vong, sau một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới diễn ra giữa các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ.

Một số nguồn tin nói với đài truyền hình CNN rằng, đợt bùng phát Covid-19 gần đây giữa các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ đã dẫn đến cái chết của 2 nhân viên làm việc tại nước này. "Việc tiêm chủng quá muộn đối với hai người đã tử vong ... thật kinh khủng", một nguồn tin cho biết.

Dù vậy, nguồn tin không cung cấp chi tiết về địa điểm nơi các nhân viên trên bị cho là có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona và đã tử vong. Một người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận thông tin này cho CNN, khi nói rằng "những cân nhắc về quyền riêng tư đã hạn chế những gì chúng tôi có thể nói".

"Không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn và an ninh của các nhân viên", người phát ngôn này cho biết. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, bao gồm cả việc cung cấp vắc-xin Covid-19".

Các nhân viên y tế được triển khai để chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: EPA

Mỹ hiện đang điều hành 4 trụ sở lãnh sự quán ở các thành phố khác nhau ở Ấn Độ, cùng 1 đại sứ quán ở thủ đô New Delhi và 1 lãnh sự quán trực tuyến ở Bangalore. Một số nguồn tin nói với CNN rằng, một số nhân viên ngoại giao đã cảm thấy thất vọng vì chưa được cung cấp thông tin rõ ràng về thời điểm vắc-xin Covid-19 sẽ được cung cấp cho các phái đoàn ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho hay các nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Ấn Độ và gia đình của họ đã bắt đầu được tiêm vắc-xin Covid-19 trong vòng 2 tuần qua. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu làm việc để triển khai việc tiêm chủng tại một số địa điểm nhất định, nơi có nhân viên ngoại giao của nước này sinh sống.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2 nghiêm trọng, khiến hệ thống chăm sóc y tế vốn đã yếu kém của quốc gia Nam Á này ngày càng trở nên quá tải.

Theo số liệu của trang thống kê Worldometers, Ấn Độ tiếp tục trải qua một ngày kinh hoàng với số ca nhiễm Covid-19 mới lên tới 363.000 và số ca tử vong lên tới gần 3.300. Như vậy cho đến nay, nước này đã có tổng cộng khoảng 18 triệu ca dương tính và trên 201.000 ca tử vong bởi virus corona.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Việt Anh

Người thân Thủ tướng Ấn Độ qua đời vì Covid-19 Cô của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bà Narmadaben Modi đã qua đời sau 10 ngày điều trị Covid-19 trong bệnh viện ở thành phố Ahmedabad.

Philippines có thể đối mặt nguy cơ bùng phát Covid-19 như Ấn Độ Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, Philippines có thể phải đối mặt với ‘làn sóng dịch’ Covid-19 như Ấn Độ.