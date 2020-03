Hôm 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khoe có hàng triệu người theo dõi cuộc họp báo hàng ngày của ông về đại dịch Covid-19, cho rằng lượng người xem trung bình của ông ngang ngửa với tập cuối chương trình “Anh chàng độc thân”.

“Vì lượng người xem họp báo của tôi rất cao, cao ngang ngửa tập cuối của 'The Bachelor' (Anh chàng độc thân) hay Bóng bầu dục tối Thứ Hai theo New York Times, truyền thông lề trái đang muốn phát điên”, ông Trump viết trên Twitter, so sánh lượng người xem với chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng và buổi tường thuật thể thao hàng tuần vốn có lượng người xem cao nhất nhì tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng hôm 28/3

Họp báo cập nhật về đại dịch Covid-19 hàng ngày của ông Trump đã thu hút trung bình 8,5 triệu người xem trên hệ thống truyền hình cáp, báo New York Times đưa tin hôm 25/3.

Trước đó, ông Trump đã bỏ rơi truyền thống tổ chức các buổi họp báo thường xuyên tại Nhà Trắng, xong đã quay lại thực hiện chúng để cập nhật đến người dân những thông tin mới nhất từ đội đặc nhiệm chống Covid-19.

New York Times cho biết lượng người xem họp báo đã tăng cao vì người dân lo lắng về dịch bệnh và cũng đang bị kẹt ở nhà. Cuộc họp báo của ông Trump hôm 23/3 thu hút đến 12,2 triệu người xem trên các kênh tin tức lớn của hệ thống truyền hình cáp.

Trong các cuộc họp báo này, ông Trump đã nhiều lần bị bắt gặp khi đưa ra các tuyên bố không chính xác về cách chính phủ của ông ứng phó với dịch bệnh, và giảm nhẹ những lời cảnh báo của các quan chức. Ví dụ, hôm 26/3, ông Trump cho biết đại dịch này “là một thứ không ai nghĩ có thể xảy ra với nước Mỹ”, mặc dù các quan chức y tế đã cảnh báo trong nhiều năm liền rằng Mỹ đang không ở trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với một đại dịch toàn cầu.

Trong nhiều tuần liền, ông Trump và các quan chức chính phủ hàng đầu đã cố gắng coi nhẹ đại dịch Covid-19.

Anh Thư

browser not support iframe.